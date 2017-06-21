Высотки на проспекте Королева разукрасили гигантским граффити из «Алисы в стране чудес»
В ЖК «Граффити», построенного компанией «Ойкумена» вокруг концепции «Дом — это не только стены», появилось граффити «Алиса в стране чудес» от художников Kislow и Романа Мураткина.
Комплекс на пересечении проспекта Королева, Шуваловского проспекта и Парашютной улицы был задуман как проект с дружественной средой обитания: безопасные и закрытые от проезда автомобилей дворы тринадцати жилых домов, детские площадки, садики, два из которых государственные, и школа. В рамках концепции «Дом — это не только стены» при поддержки Института исследования и развития стрит-арта брандмауры зданий расписываются художниками. Так, в 2015 и 2016 году известные персонажи уличного искусства Akue, Adno, Petro и Slak уже нанесли рисунки на шесть объектов: четыре на входах и выходах из подземного паркинга во дворе и два – в духе русского авангарда 20-х годов - на брандмауэрах жилых корпусов. В этом году уже сданы росписи по мотивам сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».
Граффитисты Kislow и Роман Мураткин начали работу над росписью на корпусах 2.1 и 2.4 в конце мая — увидеть масштабные картины можно со стороны проспекта Королева.
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Роман Мураткин, стрит-арт-художник
Перед нами стояла задача создать два граффити в стиле «Алисы в стране чудес». Никаких творческих ограничений не было, это очень важно для художников. По проекту Алексея Kislow, на 24-этажном доме появилось граффити «Чаепитие», я работал над «Алисой». Пожалуй, главная трудность, в работе над моей частью – это окна. Мы решили не прятать их, а обыграть. Поэтому Алиса, стоя на двух стульях, как бы заглядывает к кому-то в квартиру в поисках кролика, который убегает в нору».
Еще до объявления конкурса на рисунки для брандмауэров, компания «Ойкумена» решила «поселить» Алису на детских площадках. Все элементы внутри двора задекорированы в едином стиле: выходы из подземного паркинга превратятся в «Замки Королевы», беседки – в чашки и гигантский гриб, а обычная площадка – в шахматную доску со скульптурами.
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Роман Мирошников, исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»
Мы всегда говорим, что для нас дом – это не просто стены. Люди должны получать удовольствие от той обстановки, в которой они живут, от того, что их окружает. В своих проектах мы всегда стараемся привнести что-то особенное в благоустройство дворов, выйти за рамки стандартных решений. В «Граффити» одним из таких решений стало соединение ярких элементов уличного искусства и жилого пространства».
ЖК «Граффити» возводится в Приморском районе строительной компания ЗАО «Ойкумена» на пересечении пр. Королева и Шуваловского пр. Пять жилых корпусов уже сданы в эксплуатацию. Система видеоконтроля, служба консьержей и принцип «дворы без машин» обеспечивают безопасное пространство внутри жилого комплекса, созданное для общения и отдыха жильцов. Во дворах размещаются детские площадки, зоны для отдыха и спорта, а также площадки для выгула собак. ЗАО «Ойкумена» работает в сфере строительства жилых, коммерческих и социальных объектов с 1997 года.
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