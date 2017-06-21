Высотки на проспекте Королева разукрасили гигантским граффити из «Алисы в стране чудес»

Еще до объявления конкурса на рисунки для брандмауэров, компания «Ойкумена» решила «поселить» Алису на детских площадках. Все элементы внутри двора задекорированы в едином стиле: выходы из подземного паркинга превратятся в «Замки Королевы», беседки – в чашки и гигантский гриб, а обычная площадка – в шахматную доску со скульптурами.

Роман Мирошников, исполнительный директор ЗАО «Ойкумена» Мы всегда говорим, что для нас дом – это не просто стены. Люди должны получать удовольствие от той обстановки, в которой они живут, от того, что их окружает. В своих проектах мы всегда стараемся привнести что-то особенное в благоустройство дворов, выйти за рамки стандартных решений. В «Граффити» одним из таких решений стало соединение ярких элементов уличного искусства и жилого пространства».

ЖК «Граффити» возводится в Приморском районе строительной компания ЗАО «Ойкумена» на пересечении пр. Королева и Шуваловского пр. Пять жилых корпусов уже сданы в эксплуатацию. Система видеоконтроля, служба консьержей и принцип «дворы без машин» обеспечивают безопасное пространство внутри жилого комплекса, созданное для общения и отдыха жильцов. Во дворах размещаются детские площадки, зоны для отдыха и спорта, а также площадки для выгула собак. ЗАО «Ойкумена» работает в сфере строительства жилых, коммерческих и социальных объектов с 1997 года.