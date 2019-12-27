Кирилл Карачев: «Мы готовы брать объекты у города, разрабатывая социальные и современные проекты»

Значит для вас лично это первый такой проект?

Таких объемов, да: его площадь составляет 6 000 квадратных метров. Сейчас мы разрабатываем концепцию и пока еще думаем над наполнением: в возможных планах – гостиница, панорамный ресторан и коворкинг. Пока наша команда решает вопрос с увеличением высотности здания.