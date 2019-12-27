В составе многопрофильного бренда Karachev Group – инвестиционная компания, юридическое партнерство, аудит и it-подразделение. А недавно глава холдинга Кирилл Карачев решил запустить два крупных девелопмент-проекта: бизнес-центр на Таллинской улице в Петербурге и пятьдесят гектаров земли в Новосибирске.
Кирилл Карачев: «Мы готовы брать объекты у города, разрабатывая социальные и современные проекты»
Почему вы решили запустить новое направление Karachev Development?
В какой-то степени мы им всегда занимались, ведь наша компания начиналась с того, что мы покупали недвижимость, приводили ее в порядок и сдавали в аренду. Таких площадей в Петербурге у нас очень много: в целом Karachev Group ведет это направление бизнеса почти двадцать лет. Но мне хотелось вести проекты лично с точки зрения глобального девелопмента, и я решил начать с БЦ «Таллин» – именно отсюда будет развиваться история Karachev Development.
Значит для вас лично это первый такой проект?
Таких объемов, да: его площадь составляет 6 000 квадратных метров. Сейчас мы разрабатываем концепцию и пока еще думаем над наполнением: в возможных планах – гостиница, панорамный ресторан и коворкинг. Пока наша команда решает вопрос с увеличением высотности здания.
На сколько вы хотите ее увеличить?
В нашем районе максимальная разрешенная высота – 25 метров, это семиэтажное здание. Сейчас в бизнес-центр «Таллин» – это 4 этажа, мы хотели бы надстроить еще три. Как только решиться этот вопрос, перейдем к детальной разработке концепции уже на заданных объемах площадей – пока обсуждаем все идеи, которые нам близки и понятны: от гостиничного комплекса и офисного пространства до рынка и фудкорта.
Кто занимается этим проектом?
Внутри Karachev Group создан большой отдел, который объединяет архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. В данном случае было эффективнее создать отдел, сконцентрированные на конкретном проекте, чтобы было все быстро и четко, а не обращаться к компаниям на аутсорсе.
Параллельно с такими крупными планами по девелопменту в Петербурге вы ведете проект в Новосибирске – над ним работает та же команда?
Да, и сейчас она находится в стадии разработки концепции и поиска новых идей. В Новосибирске в нашем распоряжении земля, и фактически на ней мы можем построить все, что будет интересно и для нас, и для урбанистических процессов. Пока окончательный проект не утвержден, мы подключаем коммуникации и водопровод, закупаем мощности и проводим газ. Можно сказать, Karachev Group занимается там девелопментом территории.
Вы планируете наращивать объемы проектов по девелопменту?
Конечно! Мы рассматриваем такие предложения и готовы брать у администрации Петербурга здания для реставрации и реконструкции – Karachev Development будут рады работать с разными объектами и делать что-то социальное, интересное и современное. Наша команда, безусловно, открыта к диалогу с городом.
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