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Рейтинг: лучшие больницы Петербурга по версии самих врачей

Где в Петербурге лучше всего лечат пневмонию, в какую больницу не страшно загреметь с аппендицитом и куда направить близкого с сердечно-сосудистой проблемой? На эти вопросы ответили сами медики и в итоге был составлен рейтинг лучших больниц города.  

Петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» уже в 10-й раз задает врачам вопрос: «Если у вас появятся проблемы со здоровьем, в каком медицинском учреждении вы предпочли бы лечиться и почему?» А по результатам анкетирования составляется рейтинг. Он разбит по разным медицинским специализациям  – в  каких-то больницах Петербурга лучше лечат инфаркты и инсульты, в каких-то заболевания желудка. Рейтинг особенно пригодится тем, кто выбирает учреждение для плановой госпитализации или нуждается в консультации авторитетного профильного врача. В рейтинге названы только государственные больницы. 

Диагностика

Инструментальная диагностика 

  1. НМИЦ им. В.А. Алмазова 
  2. ВМедА им. С.М. Кирова
  3. Мариинская больница

Лабораторная диагностика 

  1. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  2. Городская инфекционная больница им. С.П. Боткина 
  3. Николаевская больница

Педиатрия

  1. Детская городская больница № 1 
  2. СПб ГПМУ 
  3. НМИЦ им. В.А. Алмазова 
  4. Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины 
  5. ДГМКЦВМТ им. К.А. Раухфуса

Сердечно-сосудистая система

Кардиология 

  1.  Городская больница № 40 
  2. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  3. Городская больница № 26

Кардиохирургия 

  1. НМИЦ им. В. А. Алмазова 
  2. Городская больница № 2 
  3. ВМедА им. С.М. Кирова

Нервная система

Неврология

  1. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  2. Городская больница № 2 
  3. Городская больница № 31

Нейрохирургия 

  1. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
  2. ВМедА им. С.М. Кирова 
  3. Городская многопрофильная больница № 2

 

Желудочно-кишечный тракт

Гастроэнтерология 

  1. СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
  2. Городская больница № 31 
  3. Городская многопрофильная больница № 2

Абдоминальная хирургия 

  1. Мариинская больница 
  2. ВМедА им. С.М. Кирова 
  3. Городская больница № 26  

Опорно-двигательный аппарат

  1. ВМедА им. С.М. Кирова 
  2. НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
  3. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
  4. Елизаветинская больница 
  5. Городская больница № 26

Дыхательная система

  1. Городская многопрофильная больница № 2 
  2. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  3. НИИ фтизиопульмонологии 
  4. Введенская больница
  5. Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова

Эндокринология

  1. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  2. НМИЦ им. В.А. Алмазова 
  3. ВМедА им. С.М. Кирова 
  4. Елизаветинская больница 
  5. СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Отоларингология

  1. СПбНИИ уха, горла и носа 
  2. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  3. Мариинская больница 
  4. ВМедА им. С.М. Кирова 
  5. Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова

Мочевая система

Урология 

  1. Городская больница № 2 
  2. СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
  3. Александровская больница 

Нефрология 

  1. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  2. Мариинская больница 
  3. Городская больница № 31

Гинекология

  1. НИИ акушерства и гинекологии им. Отта 
  2. Городская больница № 31 
  3. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  4. Городская больница № 2 
  5. Мариинская больница

Акушерство

  1. НИИ акушерства и гинекологии им. Отта 
  2. Родильный дом № 9 
  3. Родильный дом № 17 
  4. Родильный дом № 18 
  5. Родильный дом № 1

Офтальмология

  1. Городская многопрофильная больница № 2 
  2. ВМедА им. С.М. Кирова 
  3. МНТК микрохирургии глаза им. С.Н. Федорова 
  4. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
  5. Глазной диагностический центр № 7

Онкология

  1. НМИЦ им. Н.Н. Петрова 
  2. Городской клинический онкологический диспансер 
  3. СПбКНпЦСВМП (онкологический) 
  4. Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 
  5. ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой)

Психиатрия

  1. Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова 
  2. НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 
  3. Городская психиатрическая больница № 7 им. И.П. Павлова (клиника неврозов) 
  4. Городская психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко 
  5. ВМедА им. С.М. Кирова

Медицинская реабилитация

  1. Городская больница № 40 
  2. Госпиталь для ветеранов войн 
  3. Николаевская больница 
  4. Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко 
  5. Городская больница № 28 (Максимилиановская)

Паллиативная помощь

  1. Городская больница № 28 (Максимилиановская) 
  2. Городская больница № 14 
  3. Хоспис № 2 
  4. Городской гериатрический медико-социальный центр 
  5. Хоспис №1   

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