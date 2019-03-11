Рейтинг: лучшие больницы Петербурга по версии самих врачей
Где в Петербурге лучше всего лечат пневмонию, в какую больницу не страшно загреметь с аппендицитом и куда направить близкого с сердечно-сосудистой проблемой? На эти вопросы ответили сами медики и в итоге был составлен рейтинг лучших больниц города.
Петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» уже в 10-й раз задает врачам вопрос: «Если у вас появятся проблемы со здоровьем, в каком медицинском учреждении вы предпочли бы лечиться и почему?» А по результатам анкетирования составляется рейтинг. Он разбит по разным медицинским специализациям – в каких-то больницах Петербурга лучше лечат инфаркты и инсульты, в каких-то заболевания желудка. Рейтинг особенно пригодится тем, кто выбирает учреждение для плановой госпитализации или нуждается в консультации авторитетного профильного врача. В рейтинге названы только государственные больницы.
Диагностика
Инструментальная диагностика
- НМИЦ им. В.А. Алмазова
- ВМедА им. С.М. Кирова
- Мариинская больница
Лабораторная диагностика
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Городская инфекционная больница им. С.П. Боткина
- Николаевская больница
Педиатрия
- Детская городская больница № 1
- СПб ГПМУ
- НМИЦ им. В.А. Алмазова
- Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины
- ДГМКЦВМТ им. К.А. Раухфуса
Сердечно-сосудистая система
Кардиология
- Городская больница № 40
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Городская больница № 26
Кардиохирургия
- НМИЦ им. В. А. Алмазова
- Городская больница № 2
- ВМедА им. С.М. Кирова
Нервная система
Неврология
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Городская больница № 2
- Городская больница № 31
Нейрохирургия
- НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
- ВМедА им. С.М. Кирова
- Городская многопрофильная больница № 2
Желудочно-кишечный тракт
Гастроэнтерология
- СЗГМУ им. И.И. Мечникова
- Городская больница № 31
- Городская многопрофильная больница № 2
Абдоминальная хирургия
- Мариинская больница
- ВМедА им. С.М. Кирова
- Городская больница № 26
Опорно-двигательный аппарат
- ВМедА им. С.М. Кирова
- НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена
- НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
- Елизаветинская больница
- Городская больница № 26
Дыхательная система
- Городская многопрофильная больница № 2
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- НИИ фтизиопульмонологии
- Введенская больница
- Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова
Эндокринология
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- НМИЦ им. В.А. Алмазова
- ВМедА им. С.М. Кирова
- Елизаветинская больница
- СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Отоларингология
- СПбНИИ уха, горла и носа
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Мариинская больница
- ВМедА им. С.М. Кирова
- Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова
Мочевая система
Урология
- Городская больница № 2
- СЗГМУ им. И.И. Мечникова
- Александровская больница
Нефрология
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Мариинская больница
- Городская больница № 31
Гинекология
- НИИ акушерства и гинекологии им. Отта
- Городская больница № 31
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Городская больница № 2
- Мариинская больница
Акушерство
- НИИ акушерства и гинекологии им. Отта
- Родильный дом № 9
- Родильный дом № 17
- Родильный дом № 18
- Родильный дом № 1
Офтальмология
- Городская многопрофильная больница № 2
- ВМедА им. С.М. Кирова
- МНТК микрохирургии глаза им. С.Н. Федорова
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Глазной диагностический центр № 7
Онкология
- НМИЦ им. Н.Н. Петрова
- Городской клинический онкологический диспансер
- СПбКНпЦСВМП (онкологический)
- Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой)
Психиатрия
- Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова
- НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
- Городская психиатрическая больница № 7 им. И.П. Павлова (клиника неврозов)
- Городская психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко
- ВМедА им. С.М. Кирова
Медицинская реабилитация
- Городская больница № 40
- Госпиталь для ветеранов войн
- Николаевская больница
- Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко
- Городская больница № 28 (Максимилиановская)
Паллиативная помощь
- Городская больница № 28 (Максимилиановская)
- Городская больница № 14
- Хоспис № 2
- Городской гериатрический медико-социальный центр
- Хоспис №1
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