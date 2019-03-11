Рейтинг: лучшие больницы Петербурга по версии самих врачей

Где в Петербурге лучше всего лечат пневмонию, в какую больницу не страшно загреметь с аппендицитом и куда направить близкого с сердечно-сосудистой проблемой? На эти вопросы ответили сами медики и в итоге был составлен рейтинг лучших больниц города.

Петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» уже в 10-й раз задает врачам вопрос: «Если у вас появятся проблемы со здоровьем, в каком медицинском учреждении вы предпочли бы лечиться и почему?» А по результатам анкетирования составляется рейтинг. Он разбит по разным медицинским специализациям – в каких-то больницах Петербурга лучше лечат инфаркты и инсульты, в каких-то заболевания желудка. Рейтинг особенно пригодится тем, кто выбирает учреждение для плановой госпитализации или нуждается в консультации авторитетного профильного врача. В рейтинге названы только государственные больницы.