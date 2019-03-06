Ася Казанцева — о том, почему богатство, брак и дети не гарантируют вам счастья

Каждый год выходят сотни научных исследований со словом «счастье» в заголовке, но говорят ли они что-то дельное о том, что действительно делает человека счастливым? Популяризатор науки Ася Казанцева помогает разобраться в этом вопросе и объясняет, как на счастье влияют работа, доход, брак, дети и генетические особенности. Лекция проходила в пользу благотворительного фонда «AdVita».

Делают ли деньги счастливее? Зависит от того, как определять счастье. Если спрашивать респондентов о том, считают ли они, что их жизнь удалась, то да, конечно – чем больше денег, тем выше люди оценивают свой успех. Но вот если измерять повседневные эмоции, оценивать, как часто человек смеется или грустит, то картина интереснее. В 2010 году Даниел Канеман и Энгус Дитон проанализировали результаты опроса полумиллиона американцев, и показали, что влияние денег на повседневное настроение исчезает после того, как годовой доход на семью достигает 75 тысяч долларов в год. После достижения этого порога деньги уже не увеличивали количество положительных эмоций, не уменьшали количество негативных. Кстати, не нужно думать, что это большая сумма – примерно 6 тысяч долларов в месяц на семью, в которой два работающих человека. Средний годовой доход в США составлял на тот момент 71 тысячу долларов. Если перенести эту сумму в российские реалии, то выйдет в районе 115 тысяч рублей в месяц на семью. Деньги – это одна из тех вещей, которые отчетливо влияют на счастье только до тех пор, пока вы еще бедны.

Как ваше счастье связано с вашим характером? Какие черты характера и особенности образа жизни человека более-менее надежно влияют на счастье? Экстраверсия, внутренний локус контроля (когда человек объясняет свои успехи или неудачи результатами личных усилий, а не внешних обстоятельств), открытость новому, доброжелательность и добросовестность определенно повышают ваши шансы на то, чтобы быть счастливым. Но важно, что это корреляционные исследования, то есть в них невозможно отличить причину от следствия. Счастливы ли вы от того, что общаетесь с большим количеством людей, или ваш круг общения широкий от того, что вы классный и счастливый человек? Достоверно более счастливыми оказываются те, у кого есть хорошая социальная поддержка. У кого есть друзья, к которым можно прийти и поныть. Также полезна для счастья принадлежность к религии или участие в благотворительности. Люди, у которых есть деньги, чувствуют себя лучше, если этими деньгами с кем-то делятся. Счастья добавляет и физическая активность. Мы опять же не знаем, где тут причина, а где следствие – может быть, люди, которые изначально хорошо себя чувствуют, с большей охотой отрываются от дивана и идут гулять.

Становятся ли люди счастливее в браке? Да, женатые люди обоих полов счастливее, чем одиночки. Вероятно, это в первую очередь связано с большей финансовой защищенностью и лучшей заботой о здоровье. Как показывают исследования, в среднем семейные счастливее одиноких на 0,3 пункта по десятибалльной шкале. Это небольшой, но достаточно надежный эффект, который хорошо воспроизводится. Мы должны понимать, что эффект проявляется тогда, когда мы проанализировали и обобщили данные 10 тысяч человек. Конечно, эти средние значения ничего не говорят про любого отдельного человека – станет он счастливее в браке или нет. Тем не менее, это один из самых больших эффектов, который вообще удавалось найти во всех исследованиях счастья.

Что еще гарантированно делает нас счастливее А вот еще три других самых надежных эффекта помимо брака. Это наличие работы, которая нравится человеку, на которой он имеет успех (0,5 балла по десятибалльной шкале счастья). Также на полбалла счастливее люди, у которых есть друзья и социальная поддержка. И на 0,2 балла – те, у кого нет брака, но есть устойчивые романтические отношения. Ничего более существенного и гарантированно влияющего на ощущение счастья в больших выборках ученые не нашли. Почему? Потому что люди ужасно индивидуальны. Одни и те же вещи у одних людей повышают оценку собственного уровня счастья, у других понижают. А когда мы все усредняем, то оказывается, что они повышают счастье всего на каких-то 0,5 пункта из 10 возможных. Хотя для какого-то отдельного человека этот фактор может влиять на жизнь куда заметнее и сильнее.

А дети не делают людей счастливее? Как ни странно, большие исследования, проведенные на выборках в сотни тысяч человек, показывают, что дети скорее снижают качество жизни. Бездетные люди в среднем больше довольны своей жизнью (ненамного, но достоверно). Этот эффект в основном связан с тем, что семьи с детьми чаще недовольны своим финансовым положением. Неудивительно, что большую роль играет возраст заведения детей. Если люди стали родителями до 24 лет, то они на 3 балла по стобалльной шкале менее счастливы, чем их бездетные сверстники. Если сравнивать родителей и бездетных в 25-34 года – то счастье родителей ниже на 2 балла, если после 35 – то на 1,3 балла, если после 45 – всего на 1 балл. Зато родители отыгрываются после 65 лет, когда их дети выросли: тот, кто их все же завел, оказывается достоверно более счастлив на 1,83 балла (вновь по стобалльной шкале).

Можно ли родиться счастливым? Да, люди изначально более или менее склонны к тому, чтобы быть счастливыми. На это указывают близнецовые исследования. Вы сравниваете уровень счастья в парах близнецов, и обнаруживаете, что однояйцевые близнецы (те, у которых одинаковые гены) всегда ближе друг к другу по уровню удовлетворенности жизнью, чем разнояйцевые близнецы (чья степень генетического сходства не выше, чем в любой обычной паре братьев или сестер). Хотя, казалось бы, разнояйцевые близнецы тоже рождаются одновременно и воспитываются в семье в одинаковых условиях.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым, вам имеет смысл завести его от счастливого человека.

На счастье влияют, с одной стороны, прямые биологические особенности мозга (например, активность прилежащего ядра, «центра удовольствия», или чувствительность рецепторов к дофамину и эндорфинам), а с другой стороны, прочие качества характера, типа усидчивости, которая повышает вероятность получить хорошее образование и добиться высокого социоэкономического статуса. На это тоже влияет наследственность. В целом расчеты ученых показывают, что примерно 35% отличий в уровне счастья между людьми объясняется генетикой. Так что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым, вам имеет смысл завести его от счастливого человека.