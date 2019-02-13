Как все успевать: секреты по управлению временем от дизайнера Татьяны Парфеновой

Спрашиваем у самых влиятельных героев Петербурга и России, как, наконец, научиться планировать и управлять своим временем. О личных принципах тайм-менеджмента рассказала дизайнер Татьяна Парфенова, которая не мыслит традиционными сутками, не ведет ежедневника и при этом успевает все и даже больше.

Сейчас Татьяна Парфенова и команда ее Модного Дома параллельно готовятся почти к десятку проектов: дизайнер работает над костюмами для кинофильма «Медея», который снимает режиссер Александр Зельдович (по этому поводу будет выпущена и специальная коллекция одежды), рисует декорации для нового балета в Мариинском театре, готовится к двум показам в Москве — 19 марта она покажет там свою новую коллекцию, а затем примет участие в гала-показе в рамках Недели Моды. Кроме того, ведется работа над новой капсульной коллекцией бренда «Тело&Душа» и линейкой HOME. А этой весной команда Модного Дома «Татьяна Парфенова» открывает первый шоу-рум в столице. Мы спросили у дизайнера, как ей удается все успевать.

«Традиционное восприятие суток — не для меня» Мое утро начинается в разное время суток — может и в 2 часа дня, может и позже. Все зависит от того, во сколько я закончила свой предыдущий день. Я вообще не живу традиционными сутками и не совсем понимаю, что это такое. Даже не всегда знаю, какое сегодня число. При этом у меня есть свои внутренние часы — если нужно встать в 6 утра, могу вовсе не ставить будильник и проснуться вовремя. Мне кажется, главное — не сколько часов ты работаешь. Главное — это результат. Когда увлечен делом, все нарастает как снежный ком: один результат рождает порыв к следующему и так далее. Моя работа связана с моей собственной головой, поэтому и рабочее место всегда со мной. Необязательно иметь кабинет или какой-то особой уголок, в котором бы я сидела и трудилась. Я очень люблю думать лежа или пока еду в машине. Я люблю пробки, потому что в пробках часто в голову приходят потрясающие идеи (конечно же, потрясающие меня — это очень важно). Мне кажется, художник, музыкант или математик в ином режиме жить не может — по сути он думает и работает почти всегда.

Когда не бывает срыва дедлайнов Я не веду ежедневников. Во-первых, хорошо помню свои задачи на день. Во-вторых, у меня есть замечательный помощник, который понимает меня с полуслова и напоминает о рабочей встрече сначала за день, а затем за час до нее. Планирование моего дня и дня Модного Дома «Татьяна Парфенова» — это в основном планирование задач людей, которые работают вместе со мной. Я должна в общих чертах понимать, чем будет заниматься каждый из сотрудников, но мы, слава богу, не проводим классических летучек, где каждый должен отчитываться о сделанном или не сделанном. При этом, не поверите, у нас не бывает срыва дедлайнов. Когда человек получает задание, он получает его достаточно четко. А люди, которые плохо работают, в нашем коллективе просто не могут выжить — в этой атмосфере такое невозможно. Со многими членами моей команды я сотрудничаю уже очень давно. Например, с конструкторами одежды — по 15 и даже 30 лет.

Какие рабочие задачи можно делегировать команде Многими вопросами компании я вообще не занимаюсь. Например, техническими и коммерческим делами руководит мой сын Дмитрий. За тем, как мы именно функционируем, следит именно он, он проводит организационные встречи с командой. Сейчас я практически не участвую в организации показов. То есть конечно же я формирую общую концепцию того, как все должно выглядеть. В том числе рисую эскизы декораций, говорю о том, что мне хотелось бы слышать в качестве саундтрека. Но конкретные детали ложатся на плечи команды — звук, свет, музыка, кастинги. При этом иногда мне нужно самостоятельно пройти по цехам и поговорить с портными, если у них есть вопросы лично ко мне и им требуется мое мнение.

«Физические путешествия — это не самое интересное» Отдых — это какая-то смена деятельности. Я могу отдыхать и рисовать, могу отдыхать и писать. Праздный отдых, когда уезжают и лежат у моря, честно говоря, терпеть не могу. Я вообще по своей природе не физический путешественник. Не из тех, кто с удовольствием купит авиабилеты и улетит на Фиджи. Наверное, кому-то это покажется странным, но мне попросту неинтересно, да и сложные перелеты с кучей пересадок я не люблю. Гораздо интереснее для меня путешествовать в своей голове и мире собственных фантазий. Зачем менять обстановку, уезжая в отпуск, когда мне здесь лучше, чем где-либо? Я живу в собственной мастерской (квартира Татьяны Парфеновой также находится по адресу Невский, 51 — прим. Ред.) — это самое большое удовольствие для художника. Конечно, так было не всегда — я сама ездила по полтора часа на работу из хрущевки на проспекте Ветеранов. Но и то время, и тот дом мне тоже страшно нравились.

О трате времени Я не мечтаю иметь пару дополнительных часов в сутках, чтобы еще что-то успеть — повторюсь, что я не мыслю категориями суток. Но, наверное, если бы я не была ленива, то намного больше всего делала. Очень много времени трачу, наверное на то, чтобы «посидеть и подумать».

Люблю состояние тупика — это всегда заставляет энергично подумать, как из него выйти.

Иногда могу зависнуть в соцсетях на полночи. Меня это не смущает. Например, найти в интернете какой-то фильм и увлечься. А, не дай бог, какой-нибудь сериал — могу за ночь посмотреть его весь на перемотке. Из последних было «Черное Зеркало», некоторые серии очень понравились — например эпизод «USS Каллистер» из четвертого сезона. Кстати, когда-то я говорила, что никогда в жизни не буду пользоваться интернетом — в 90-х, тогда вместо компьютеров стояли огромные холодильники. А сейчас я даже не представляю, как без этого обходиться. Но знаю массу своих ровесников, которые по-прежнему не хотят в это вникать.

О том, как совмещать семью и работу Наш бизнес давно стал семейным, поэтому я всегда в тесном контакте с родными даже во время рабочих дел. Например, мой сын Дмитрий решает все финансовые вопросы, очень многое делает невестка, которая особенно любит линейку HOME и отдельно ей занимается. На выходных я отправляюсь к ним домой за город, а внуки периодически приезжают в Петербург и я хожу с ними в театры — старшему 8 лет, в Мариинском театре и БДТ он чувствует себя как дома. С родными и со своей командой я всегда на связи — не бывает такого, чтобы я просто выключила телефон, чтобы меня никто не трогал. Вообще, когда у тебя много близких людей, так поступать жестоко — все начнут волноваться. Социальная и информационная изоляция мне не нужна.