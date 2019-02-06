Почему, скорее всего, вы абсолютно неправильно ухаживаете за зубами

Рассказываем, какие процедуры у стоматолога должны стать маст-хэвом и почему, скорее всего, вы ухаживаете за зубами абсолютно неправильно (и как это исправить).

К стоматологу рекомендовано наведываться не раз в год, а раз в шесть месяцев. На самом деле, никто толком не знает, откуда взялась эта цифра: пациентам советуют так поступать уже три столетия, но международная исследовательская организация Cochrane Collaboration не обнаружила исследований, которые бы точно объясняли эту периодичность. Однако все опрошенные врачи, ссылаясь на профессиональный опыт, уверяют — ежегодных осмотров чаще всего недостаточно. Раз в год некоторые стоматологи рекомендуют также делать снимки контактных поверхностей боковых зубов. Все потому, что у большинства взрослых кариес образуется уже не на жевательных поверхностях, а между зубами.Визуальный осмотр для его ранней диагностики обычно бессилен, так что без помощи цифрового радиовизиографа не обойтись.

За месяц благодаря таким снимкам мы обнаружили сразу у четырех пациентов по шесть скрытых кариесов. К сожалению, не все российские врачи рекомендуют процедуру, хотя в американской стоматологии это золотой стандарт. Также раз в год пациентам проводится диагностика с помощью системы VELscope — свет индиго, попадая на поверхность слизистой, указывает на атипичные образования, незаметные глазу. Осмотр увеличивается всего на пару минут, однако эти минуты жизненно важные: по статистике, в России опухоли полости рта пропускают чаще всего.

Самостоятельно записываться раз в год на профчистку зубов не нужно — показана она вам или нет (а есть и такие счастливые единицы), должен определить стоматолог во время осмотра. А также предложить подходящий метод. Кому-то во время профессиональной гигиены достаточно снять налет с помощью специального содового порошка Air Flow. Кому-то подойдет более щадящий ClinPro на основе глицина — его рекомендуют пациентам с повышенной чувствительностью зубов. В большинстве случаев стоматолог добавит в программу еще и ультразвук — именно он способен убрать зубные камни, которые грозят серьезными заболеваниями десен. Кстати, профчистку зубов не стоит путать с отбеливанием, и перед отбеливанием проводить ее тоже необходимо. Становятся ли зубы белее после гигиены? Скорее возвращают свой естественный оттенок, а еще за счет полировки куда лучше отражают свет, становятся более гладкими и блестящими.

Не рекомендую идти в первую попавшуюся клинику с «чисткой за 1999 рублей». Например, бывает, что на процедуру закладывается всего полчаса, а выполняет ее специалист со средним медобразованием — в некоторых случаях и гигиенисты успешно справляются с процедурой, но часто требуется все же квалификация врача. Важно, чтобы пациенту провели чистку не поверхностно, а обработали все проблемные зоны, в том числе под краем десны. Кстати, если после чистки ваши десны кровоточат, это не значит, что она проведена некачественно. Такая ситуация возникает, когда капилляры расположены близко к поверхности десны. Дискомфорт должен пройти в течение двух-пяти дней.

Насытить эмаль фтором (его недостаток грозит развитием кариеса) можно во время профессиональной чистки — во многих клиниках после того, как вся процедура гигиены проведена, зубы полируют специальной фтористой пастой. По мнению ряда врачей, глубокие процедуры реминерализации стоит проводить только при наличии показаний и чаще всего детям-подросткам с формирующейся эмалью. Хотя даже тут главное — не перестараться. Избыток фтора также плох, как и его недостаток, и приводит к серьезному заболеванию под названию флюороз. И такие случаи бывали в практике врачей: мамы очень боялись кариеса и давали ребенку таблетки со фтором, одновременно используя фтористую пасту и проводя реминерализацию.

Я рекомендую всем использовать пасту со фтором. Бояться его избытка не нужно, ведь содержание этого элемента в петербургской воде понижено. Иногда мы дополнительно назначаем пациентам курс домашней реминерализации с капами — например, хорошее средство есть в нашей любимой линейке BioRepair. Использовать капы нужно сразу после чистки зубов, пока не образовалась тонкая органическая пленка, которая не позволит частицам проникнуть в эмаль. После прохождения курса чувствительность снижается, а твердые ткани зуба укрепляются.

Придя к стоматологу на чистку, требуйте инструкцию — как и какими средствами лучше всего чистить зубы. Персональный подбор домашних средств гигиены предлагают практически во всех клиниках, потому что обычно пациенты методически совершают опасные ошибки — чистят зубы жесткой щеткой, которая подходит разве что для чистки ботинок Dr. Martens, выбирают абразивные пасты, истончающие эмаль, а при виде ирригатора приходят в шок — как будто перед ними космический корабль.

Иногда, чтобы максимально убедить пациента и объяснить важность правильной чистки зубов, мы используем медицинскую хитрость — препараты для окрашивания зубного налета. Пациент при нас чистит зубы по принципу «как привык», а мы с помощью этого красителя показываем, как много налета осталось после. Очень наглядно! Правильной мануальной технике приходится учить даже 50-летних пациентов — главное, чтобы они отнеслись к этому серьезно.

Что должно быть на вашей полке в ванной

1. Ирригатор

Жидкость под напором помогает убрать все ненужное из межзубных промежутков. Врачи советуют покупать ирригаторы в объеме от 0,5 литра

и обратить внимание на портативные модели с разными режимами мощности. Есть ирригаторы, которые можно использовать сразу для всей семьи, — достаточно лишь менять насадки. Например, WaterPik WP-100 Ultra.

2. Правильная паста

Первую зубную пасту, созданную в Древнем Египте из яичной скорлупы и сожженных внутренностей быка, нынешние стоматологи бы не оценили — как минимум из-за слишком высокого индекса абразивности (RDA). Нынешние производители тоже грешат его превышением, поэтому при чистке зубов каждый день человек царапает поверхностный слой эмали и снимает с него по нескольку микрон. Правильным RDA могут похвастаться, например, немецкий производитель One Drop Only, а для отбеливания стоматологи рекомендуют выбирать марки Breath RX и SuperSmile. Ценителям прекрасного рекомендуют обратить внимание на марку швейцарской дентальной косметики Swiss Smile.

3. Правильная щетка

Стоматологи единогласно признались к любви щеткам CuraProx, которые маркированы как «soft» и «extra soft» бьют рекорды по количеству щетинок — их там от 1560 до 12000. Тонкие и острые кончики проникают туда, куда не добраться выходцу из масс-маркета.

4. Флосс

Без флосса, то есть зубной нити, тоже не обойтись. Правда, важно научиться правильно совершать движения им — иначе можно принести десне хроническую травму. Попросите вашего стоматолога показать, как это делать, или в конце концов посмотрите видео на Youtube.

5. Ополаскиватель

Если вы пользуетесь зубной нитью (а стоматологи надеются, что точно пользуетесь), завершать процесс нужно ополаскивателем. Можно выбрать ополаскиватель со фтором для профилактики кариеса, можно любой другой — для свежести дыхания.

6. Ершик

Попросите вашего врача подобрать вам ершик для чистки зубов — для этого понадобится специальная калибровочная линейка, которая измерит межзубной промежуток. Ершики необходимы для профилактики образования зубных камней, и жизненно необходимы курильщикам, обладателям протезов и брекетов и людям с проблемными деснами.