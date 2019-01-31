5 секс-игрушек, которые просятся в вашу прикроватную тумбочку

Каким должен быть правильный клиторальный стимулятор и почему мастурбатор для мужчин — это нормально? Автор популярного telegram-канала «Катины секреты» и совладелица одноименного секс-шопа Катя Сикрет специально для «Собака.ru» рассказывает, какие игрушки стыдно не попробовать в 2019 году.

Вакуумный клиторальный стимулятор Технология вакуумной стимуляции клитора появилась всего пару лет назад и произвела настоящую революцию в мире секс-игрушек для женщин. Такие девайсы позволяют максимально быстро достигнуть яркого оргазма (а зачастую — и не один раз). Когда впервые читаешь отзывы в интернете, относишься к ним с недоверием, а потом пробуешь и… Мамма-мия! Что это вообще сейчас такое было, а? Вы прикладываете насадку к клитору, включаете игрушку, и она словно всасывает его с помощью лёгких потоков воздуха. Знаю, это звучит жутковато, но в реальности такая технология безопасна и совершенно атравматична. Всасывание настолько нежное, что вы ничего не почувствуете, если приложите включённый вибратор к пальцу. Особая прелесть вакуумных клиторальных стимуляторов — в том, что они подходят подавляющему большинству девушек. То есть шанс того, что вы попадёте в яблочко, приобретя такую игрушку в качестве своего первого вибратора, очень велик. Что выбрать? Обратите внимание на два основных бренда: Womanizer (пионеры технологии, которые делают игрушки премиум-сегмента и очень достойного качества) и Satisfyer (демократичный и более молодёжный бренд). Популярные модели: Satisfyer Pro Penguin, Satisfyer Pro G-spot Rabbit, Womanizer Premium.

Мастурбатор Отходят в прошлое времена, когда мужская мастурбация считалась уделом неудачников и предметом для шуток. Современные мужчины охотно используют мастурбаторы для того, чтобы разнообразить свои ощущения от процесса. Говорят, это не похоже ни на вагинальный, ни на оральный секс. Резиновые куклы и предметы, имитирующие части женского тела, по-прежнему находят своих покупателей, но куда популярнее становятся игрушки нереалистичных форм и из качественных материалов. Кстати, уход в нереалистичность — один из главных трендов в секс-индустрии. Что выбрать? Обратите внимание на японский бренд Tenga. По космическому внешнему виду этих игрушек невозможно догадаться об их назначении. Сомневающимся я всегда рекомендую брать на пробу что-нибудь простенькое. Например, у Tenga есть целая линейка недорогих одноразовых мастурбаторов в форме яйца, каждое из которых имеет свой рельеф. Бренд Satisfyer, который я уже упоминала в связи с вакуумными стимуляторами, также выпустили за последний год пару классных новинок для парней. Например, Satisfyer Men, по дизайну больше напоминающий спортивную тачку, чем мастурбатор — оргазм от такой игрушки, судя по отзывам, очень глубокий и накрывает волнами Популярные модели: Tenga 3D Polygon, Tenga Egg, Satisfyer Men Heat Vibration.

Вибратор с дистанционным управлением Всё популярнее становятся высокотехнологичные вибраторы, которыми можно управлять со смартфона (причём не только со своего). Как это происходит? Вы скачиваете мобильное приложение, синхронизируетесь с игрушкой при помощи bluetooth, партнёр устанавливает на свой смартфон такое же приложение и подключается к вам. При этом совершенно неважно, где находится второй участник процесса: в той же комнате или другой стране. Подобные игрушки подходят парам, живущим в разных городах, а также тем, кто часто ездит в командировки. Ещё их можно порекомендовать любителям скрытой публичности. Самая популярная форма дистанционных вибраторов — это виброяйцо. С ним вы можете запросто выбраться в бар или в кино, и никто не будет знать о вашем секрете, пока вы сами не захотите признаться в этом. Игрушки этого типа обычно очень высокотехнологичны и часто обладают кипой других полезных функций: например, виброяйцо Flamingo от Magic Motion умеет синхронизироваться с вашей музыкой, позволяет рисовать собственные узоры вибрации и тренировать интимные мышцы. Не обошлось и без капли дёгтя в бочке мёда: высокотехнологичные девайсы не всегда работают идеально из-за криво разработанных приложений: у некоторых телефонов может быть плохое соединение с вибратором. Что выбрать? Обратите внимание на премиум-бренды We-vibe и Lovense, а также на доступный по цене бренд Magic motion. Популярные модели: Eidolon Magic Motion, Lush Lovense, Candy Magic Motion

Тренажёр Кегеля Последнее время среди женщин по всему миру набирает популярность вумбилдинг (или интимная гимнастика). Дело в том, что мышцы малого таза так же нуждаются в проработке, как и другие мышцы нашего тела. С возрастом и после родов они ослабевают, что приводит к снижению качества секса и другим неприятным последствиям. Девушки, держащие в тонусе свои интимные мышцы, зачастую легче переносят роды и быстрее после них восстанавливаются, испытывают более яркие ощущения от секса, имеют меньше проблем с женским здоровьем. Интимная гимнастика способна снизить даже болезненные ощущения от месячных! Что выбрать? Первый вариант это вагинальные шарики. Более легкие и крупные — для новичков, маленькие и тяжелые — для «спортсменок» со стажем. Рекомендую выбирать со смещенным центром тяжести: внутри у них находится дополнительный шарик, который мышцы влагалища интуитивно стараются удержать, а это бонус к тренировке. Минус вагинальных шариков в том, что тренировки быстро наскучивают. Поэтому девушкам девушкам, имеющим проблемы с дисциплиной (например, мне), такой метод не очень подходит. Более простой и удобный вариант — это тренажёр Кегеля. Такие девайсы синхронизируются со смартфоном, приложение проводит тренировки и контролирует ваш прогресс. Лучшая модель, представленная на сегодняшний день на рынке — это тренажёр kGoal, который анатомически подстраивается под вашу вагину и имеет крутой игровой интерфейс. Например, вы пытаетесь мышцами малого таза нарисовать геометрическую фигуру, а они в это время прокачиваются. Здорово, правда? Популярные модели: Magic Kegel Master, kGoal, Nova Svakom.