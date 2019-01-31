5 секс-игрушек, которые просятся в вашу прикроватную тумбочку
Каким должен быть правильный клиторальный стимулятор и почему мастурбатор для мужчин — это нормально? Автор популярного telegram-канала «Катины секреты» и совладелица одноименного секс-шопа Катя Сикрет специально для «Собака.ru» рассказывает, какие игрушки стыдно не попробовать в 2019 году.
Вакуумный клиторальный стимулятор
Технология вакуумной стимуляции клитора появилась всего пару лет назад и произвела настоящую революцию в мире секс-игрушек для женщин. Такие девайсы позволяют максимально быстро достигнуть яркого оргазма (а зачастую — и не один раз). Когда впервые читаешь отзывы в интернете, относишься к ним с недоверием, а потом пробуешь и… Мамма-мия! Что это вообще сейчас такое было, а?
Вы прикладываете насадку к клитору, включаете игрушку, и она словно всасывает его с помощью лёгких потоков воздуха. Знаю, это звучит жутковато, но в реальности такая технология безопасна и совершенно атравматична. Всасывание настолько нежное, что вы ничего не почувствуете, если приложите включённый вибратор к пальцу.
Особая прелесть вакуумных клиторальных стимуляторов — в том, что они подходят подавляющему большинству девушек. То есть шанс того, что вы попадёте в яблочко, приобретя такую игрушку в качестве своего первого вибратора, очень велик.
Что выбрать? Обратите внимание на два основных бренда: Womanizer (пионеры технологии, которые делают игрушки премиум-сегмента и очень достойного качества) и Satisfyer (демократичный и более молодёжный бренд).
Популярные модели: Satisfyer Pro Penguin, Satisfyer Pro G-spot Rabbit, Womanizer Premium.
Мастурбатор
Отходят в прошлое времена, когда мужская мастурбация считалась уделом неудачников и предметом для шуток. Современные мужчины охотно используют мастурбаторы для того, чтобы разнообразить свои ощущения от процесса. Говорят, это не похоже ни на вагинальный, ни на оральный секс.
Резиновые куклы и предметы, имитирующие части женского тела, по-прежнему находят своих покупателей, но куда популярнее становятся игрушки нереалистичных форм и из качественных материалов. Кстати, уход в нереалистичность — один из главных трендов в секс-индустрии.
Что выбрать? Обратите внимание на японский бренд Tenga. По космическому внешнему виду этих игрушек невозможно догадаться об их назначении. Сомневающимся я всегда рекомендую брать на пробу что-нибудь простенькое. Например, у Tenga есть целая линейка недорогих одноразовых мастурбаторов в форме яйца, каждое из которых имеет свой рельеф.
Бренд Satisfyer, который я уже упоминала в связи с вакуумными стимуляторами, также выпустили за последний год пару классных новинок для парней. Например, Satisfyer Men, по дизайну больше напоминающий спортивную тачку, чем мастурбатор — оргазм от такой игрушки, судя по отзывам, очень глубокий и накрывает волнами
Популярные модели: Tenga 3D Polygon, Tenga Egg, Satisfyer Men Heat Vibration.
Вибратор с дистанционным управлением
Всё популярнее становятся высокотехнологичные вибраторы, которыми можно управлять со смартфона (причём не только со своего). Как это происходит? Вы скачиваете мобильное приложение, синхронизируетесь с игрушкой при помощи bluetooth, партнёр устанавливает на свой смартфон такое же приложение и подключается к вам. При этом совершенно неважно, где находится второй участник процесса: в той же комнате или другой стране. Подобные игрушки подходят парам, живущим в разных городах, а также тем, кто часто ездит в командировки. Ещё их можно порекомендовать любителям скрытой публичности. Самая популярная форма дистанционных вибраторов — это виброяйцо. С ним вы можете запросто выбраться в бар или в кино, и никто не будет знать о вашем секрете, пока вы сами не захотите признаться в этом.
Игрушки этого типа обычно очень высокотехнологичны и часто обладают кипой других полезных функций: например, виброяйцо Flamingo от Magic Motion умеет синхронизироваться с вашей музыкой, позволяет рисовать собственные узоры вибрации и тренировать интимные мышцы. Не обошлось и без капли дёгтя в бочке мёда: высокотехнологичные девайсы не всегда работают идеально из-за криво разработанных приложений: у некоторых телефонов может быть плохое соединение с вибратором.
Что выбрать? Обратите внимание на премиум-бренды We-vibe и Lovense, а также на доступный по цене бренд Magic motion.
Популярные модели: Eidolon Magic Motion, Lush Lovense, Candy Magic Motion
Тренажёр Кегеля
Последнее время среди женщин по всему миру набирает популярность вумбилдинг (или интимная гимнастика). Дело в том, что мышцы малого таза так же нуждаются в проработке, как и другие мышцы нашего тела. С возрастом и после родов они ослабевают, что приводит к снижению качества секса и другим неприятным последствиям. Девушки, держащие в тонусе свои интимные мышцы, зачастую легче переносят роды и быстрее после них восстанавливаются, испытывают более яркие ощущения от секса, имеют меньше проблем с женским здоровьем. Интимная гимнастика способна снизить даже болезненные ощущения от месячных!
Что выбрать? Первый вариант это вагинальные шарики. Более легкие и крупные — для новичков, маленькие и тяжелые — для «спортсменок» со стажем. Рекомендую выбирать со смещенным центром тяжести: внутри у них находится дополнительный шарик, который мышцы влагалища интуитивно стараются удержать, а это бонус к тренировке. Минус вагинальных шариков в том, что тренировки быстро наскучивают. Поэтому девушкам девушкам, имеющим проблемы с дисциплиной (например, мне), такой метод не очень подходит.
Более простой и удобный вариант — это тренажёр Кегеля. Такие девайсы синхронизируются со смартфоном, приложение проводит тренировки и контролирует ваш прогресс. Лучшая модель, представленная на сегодняшний день на рынке — это тренажёр kGoal, который анатомически подстраивается под вашу вагину и имеет крутой игровой интерфейс. Например, вы пытаетесь мышцами малого таза нарисовать геометрическую фигуру, а они в это время прокачиваются. Здорово, правда?
Популярные модели: Magic Kegel Master, kGoal, Nova Svakom.
Вибратор-кролик
«Кролик», то есть вибратор с двумя отростками (крупный помещается во влагалище, а маленький ложится на клитор) — самая популярная форма секс-игрушек для женщин во всем мире. Объяснение этому довольно простое: большинству девушек для получения вагинального оргазма необходима дополнительная стимуляция клитора. Если верить исследованиям Лори Минц, американского психолога и автора книги «Точка наслаждения», процент этих женщин достигает 95!
Правильно подобранный вибратор-кролик — как идеально сидящее платье. С подобной игрушкой можно не только получить массу удовольствия, но и развить чувствительность своего влагалища. А это, в свою очередь, повышает качество секса. Коварство этого типа игрушек заключается в том, что у каждой девушки своя анатомия, и с «кроликом» очень легко промахнуться. У кого-то клиторальный отросток не дотягивается до клитора, кому-то не подходят объёмы вагинальной части.
Что выбрать? Одна из самых беспроигрышных моделей - это Miss Bi от качественного немецкого бренда Fun Factory. Вибратор анатомически подходит большинству девушек, он отлично стимулирует клитор и наиболее чувствительную часть влагалища. С Miss Bi можно разбудить пресловутую зону G. Также стоит обратить внимание на вибраторы от бренда Svakom.
Популярные модели: Miss Bi Fun Factory, Adonis Svakom, We-vibe Nova.
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