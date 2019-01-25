Экологичное или токсичное? Разбираемся, опасны ли моющие средства для посуды и как их выбирать

У многих есть сомнения в безопасности средств для мытья посуды - они токсичны, раздражают руки и оставляют частицы опасных химических веществ на посуде, из которой вы едите. В качестве альтернативы производители предлагают экологичные и органические продукты. Разбираемся, где тут правда и как выбрать безопасный продукт.

Чем отличаются органические средства для мытья посуды от неорганических? По сути вся бытовая химия делится на две подгруппы – органическая и неорганическая. Главный компонент большинства неорганических средств для мытья посуды – это ПАВ, то есть поверхностно-активные вещества, которые расщепляют загрязнения на посуде. Самые агрессивные, дешевые и при этом лучше всего пенящиеся из них — это анионные ПАВ. Неиногенные ПАВ самые безопасные, поэтому их используют как правило для детской бытовой химии. Они благоприятно воздействуют на кожу и полностью биоразлагаются. Однако они меньше пенятся в воде, поэтому в состав к ним все же приходится добавлять анионные ПАВ. «Средства с большим количеством анионных ПАВ в составе могут вызывать аллергию. Чтобы свести подобное воздействие к минимуму, не стоит использовать средства, в которых концентрация ПАВ больше 5%, оптимально – 2%», - отмечает Людмила Серажутдинова, заместитель генерального директора ФБУ «Тест – С.-Петербург».

Чего не должно быть в составе неорганических моющих средств? Как отмечают эксперты, стоит избегать в составе следующих химических элементов и соединений: хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Отдушки и ферменты могут вызывать аллергические реакции, поэтому подверженным людям стоит выбирать средства без их содержания.

А что с органическими средствами? Что у них в составе? В основе органических моющих средств — вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде. Они не содержат ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов и красителей. В их составе можно найти экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусную и лимонную кислоту, соду. Органическая продукция обязательно должна быть соответствующе промаркирована, например, знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим соответствующим знаком. Исследование маркировки присутствующих на рынке средств показывает, что все производители используют эти знаки честно. Органические средства обычно стоят дороже неорганических, такая разница в цене обусловлена наличием природных компонентов в органической продукции. Натуральные эфирные масла, экстракты, аминокислоты и пептиды имеют высокую себестоимость.

Есть ли на рынке действительно опасные и токсичные средства для мытья посуды? Роскачество провело первое масштабное исследования моющих средств (45 марок, среди которых Fairy, AOS, Amway, BioMio, BON SAI, Ecover Zero, Faberlic, Fairy, SARMA, SODASAN и SYNERGETIC, Meine Liebe, Frosch ecological, МИФ, Биолан, Пемолюкс) и пришло к выводу, что все исследованные средства (и органические, и неорганические) безопасны. Они имеют нейтральный pH и не раздражают кожу, а также нетоксичны. Стоит отметить, что в исследовании участвовали люди с нормальным типом кожи. А какое средство выбрать людям с чувствительной кожей? В котором содержание АПАВ (то есть анионных ПАВ) будет менее 5%. Это и органические марки, и неорганические. К подходящим для чувствительной кожи маркам можно отнести Help, «Минута», «Zero», «Fine Life», «Sorti» и даже «Каждый день».

Правда, что органическое средство хуже отмывает посуду? На самом деле нет. В ходе исследования не было обнаружено, что чем больше неэкологичных анионных ПАВ в составе, тем хуже средство справляется с жиром. Например, некоторые моющие средства с более 15% А-ПАВ отмывали посуду достаточно плохо. И наоборот: такие органические средства, как SODASAN (5% АПАВ), BioMio (6% АПАВ) и SYNERGETIC (6% А-ПАВ), отлично справлялись с задачей.

На что обратить внимание, читая этикетку моющего средства? В маркировку моющего средства обязательно выносится класс и количество ПАВ (менее 5%, 5–15%, 15–30% и более 30% от общего раствора). Результаты испытаний показали, что никто из производителей не обманывает покупателя: все указывают честный процент содержания веществ, также в составе средств нет каких-либо незаявленных ПАВ. Любое из перечисленных количеств ПАВ не является нарушением законодательства, а значит, эти количества неопасны для людей.