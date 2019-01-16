Бориc Выступец: «Мне всегда хотелось доводить внешность людей до абсолютной гармонии»
Борис Владимирович Выступец возглавил расширенное отделение пластической хирургии в «Американской Медицинской Клинике», которая отметила в этом году 25 лет со дня открытия.
-
Борис Владимирович Выступец, заведующий отделением пластической хирургии «Американской Медицинской Клиники», врач высшей категории, кандидат медицинских наук
Когда вы пришли работать в «Американскую Медицинскую Клинику»?
Мне всегда хотелось воплощать мечты других людей в реальность, доводя их внешность до абсолютной гармонии. Возможно, такое вступление звучит пафосно, но я и доктора моего отделения умеем это делать. Каждый из нас индивидуален, и наша команда может решить практически все задачи. Раньше мы работали в разных клиниках, теперь же у нас есть общий «дом», имя которому — «Американская Медицинская Клиника». Я безумно рад тому, что шесть месяцев назад мне удалось собрать все «жемчужины» пластической хирургии Петербурга под одной крышей, и горд стать флагманом такого профессионального содружества.
Как вы достигли таких высот?
Думаю, стажировки в лучших клиниках мира у звездных специалистов несколько раз в год обязательны. Я стараюсь выбрать узконаправленных корифеев своего дела, поскольку это дает возможность почерпнуть очень на первый взгляд незаметные, но важные нюансы: ведь красота кроется в деталях, а для пластической хирургии это особенно актуально. К тому же с самых первых шагов на моем поприще мне всегда был доступен анатомический театр, который по сей день посещаю постоянно. Именно он и дал мне возможность отточить технику и создавать передовые авторские методики в операциях на молочной железе.
Какими направлениями занимаетесь именно вы и ваше отделение в целом?
Я владею всеми известными типами операций в эстетической хирургии. Чаще всего решаю проблемы, связанные с объемом и очертаниями женской груди, возрастными изменениями лица и нарушениями контуров живота и тела. Хирурги нашего отделения выполняют абсолютно все операции: от подтяжки лица до интимной пластики. Считаю это огромным достоинством.
Можно говорить о трендах в мире пластической хирургии?
Надо сказать, что сами по себе красота и респектабельная внешность стали частью современных реалий, поэтому специалисты моего профиля становятся все более востребованными. На мой взгляд, тренды за последние десять лет практически не изменились, но веяния и мода, конечно, меняются. Например, уже не один год основной тенденцией пластической хирургии является увеличение груди. Это операция номер один не только у нас в стране, но и во всем мире. Но если раньше основной «заказ» был на «естественность», то сегодня хотят получить подчеркнуто агрессивно-сексуальную грудь.
Почему при выборе клиники стоит обратить внимание на ваше отделение?
По ряду причин. Во-первых, сама «Американская Медицинская Клиника» многопрофильная, а значит, имеет в штате не просто разных специалистов, а целые профильные отделения. У нас есть все: от отделения скорой помощи и кабинета переливания крови до пластической хирургии, а значит, здесь готовы к незапланированным ситуациям. Во-вторых, мы, как крупная клиника, обеспечены современным оборудованием и командой профессионалов. В-третьих, у клиники за плечами без малого 25 лет опыта и она не просто существует, а развивается, расширяя свои горизонты, примером чего и является развитие отделения пластической хирургии в ее стенах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.