Личный опыт: как я не успела сделать аборт

Недели молчания

Шел июль. Я чувствовала страх и беспомощность: после 12-й недели мне никто не поможет – криминал и уголовная ответственность. Почему я не пошла в частную клинику? У меня не было денег на платную процедуру, сумма которой колебалась уже в пределах 10 тысяч рублей. Звучит для кого-то смешно, но для меня и моих друзей-студентов это большие деньги, так что занять их мне было не у кого. Кроме того, многие осуждают аборт и в случае откровенного разговора отказались бы дать мне деньги на такие цели. Да, я боялась осуждения близких.

Чтобы получить все результаты анализов, мне понадобилось 17 дней. К тому моменту мой срок достиг девяти недель. Когда я пришла за ними в поликлинику, меня вновь развернули домой – без предварительной записи получить их нельзя. Сказали ждать еще неделю. Да и вообще провести аборт мне еще нельзя, так как я не прошла психолога – это обязательный пункт с 2012 года, о котором мне сообщили только тогда в регистратуре.

В кабинете психолога мне попалась невероятно умная женщина. Говорила, что дети – цветы жизни, а я передумаю и пожалею, но будет поздно. Шла десятая неделя. После первой встречи она отправила меня домой, поразмышлять неделю, не хочу ли я всё-таки родить. Кажется, это называется «неделей молчания». После второго посещения психолог все же «одобрила» аборт.

Я попала к гинекологу только 17-го июля, когда срок легального прерывания беременности уже истёк. В тот момент меня охватила паника. Ведь я до последнего надеялась, что всё получится. Почему из-за нехватки медперсонала и ужасной системы я должна гробить своё здоровье? Я собираюсь отдать ребёнка в детдом. Не хочу брать на себя ответственность за его воспитание и, уверена, даже там ему будет лучше, чем с матерью, которая при любом удобном случае будет обвинять его в своей плохой жизни.