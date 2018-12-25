Личный опыт: как я не успела сделать аборт
Можно ли надеяться на государственную медицину, если хочешь прервать беременность, и как из-за страха осуждения можно оказаться в неисправимой ситуации. Записали историю девушки из Петербурга, которая не успела сделать аборт и после родов планирует отказаться от ребенка.
До беременности
Жили с молодым человеком, уверенные в моём бесплодии, больше года: в детстве у меня был рак почки (в итоге ее удалили) и химиотерапия, в качестве напоминания о болезни остался крайне слабый иммунитет. В общем я давно убедила себя в неспособности забеременеть и спала спокойно: полный стаж «безнаказанности за удовольствие» примерно три года. Совет: не ставьте подобные диагнозы самостоятельно и используйте средства контрацепции.
Я никогда не хотела, да и не любила детей, мой молодой человек тоже. Считаем, что рожать можно со стабильным бытом и доходом, а избитая фраза: «Дал бог зайку, даст и лужайку» не работает. Сейчас мне 19 лет, моему парню 22 года. Я не могу работать из-за плотного графика учебы и проблем со здоровьем, а мой молодой человек — художник, недавно уволился с работы. Мы живем в его однокомнатной квартире на 16 тысяч рублей, которые перечисляет мой отец.
Задержка и положительный тест
Моя история началась в конце мая. Три дня задержки, неделя – такое бывало раньше. Я всегда очень переживала, но всё равно до конца не верила в возможность забеременеть. На вторую неделю решилась купить тест на беременность. Две полоски – шок. Тогда я могла отделаться парой таблеток в частной клинике, но решила воспользоваться услугами государственной медицины и прерывания беременности по полису ОМС. Узнав о беременности на сроке четырех недель, я пошла к врачам. Единственный страх в тот момент был такой – из-за возможной перестройки гормонального фона захотеть оставить ребенка.
Талоны и ожидание врачей
Оказалось, что нельзя просто так прийти в поликлинику и записаться на прием к гинекологу. Сотрудница регистратуры во время первого визита отправила меня обратно домой и посоветовала попробовать «выловить» талончик с утра в интернете. На следующий день, ровно в 10.00, я зашла на Официальный портал записи. Но было слишком поздно — талонов уже нет, и они будут только на следующей неделе. Я решила срочно прикрепиться к другой поликлинике, чтобы как-то ускорить процесс. Но и это не особо мне помогло. В итоге пробиться к врачу я смогла только через 10 дней после положительного результата теста. Шла шестая неделя моей беременности. Мыслей оставить ребёнка у меня не появилось.
Где-то в этот период я узнала, что причины, по которым я не хочу иметь ребёнка – запущенная кардиомиопатия, одна почка, слабый организм (лежу с температурой минимум раз в сезон), материальное состояние – недостаточно уважительные для врачей и государства. Кстати, с 2013 года ограничили и социальные показания к аборту. Оставили одно – изнасилование. Как его доказать, не имея заявления в полиции – неизвестно. Врач назначил мне перечень анализов, традиционный для тех, кто задумывается об аборте: общий клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, общий анализ мочи для аборта, кровь на ВИЧ, кровь на гепатит В и С, кровь на RW, кровь на бета-ХГЧ, коагулограмму (кровь на свертывание) и анализ на флору.
Недели молчания
Шел июль. Я чувствовала страх и беспомощность: после 12-й недели мне никто не поможет – криминал и уголовная ответственность. Почему я не пошла в частную клинику? У меня не было денег на платную процедуру, сумма которой колебалась уже в пределах 10 тысяч рублей. Звучит для кого-то смешно, но для меня и моих друзей-студентов это большие деньги, так что занять их мне было не у кого. Кроме того, многие осуждают аборт и в случае откровенного разговора отказались бы дать мне деньги на такие цели. Да, я боялась осуждения близких.
Чтобы получить все результаты анализов, мне понадобилось 17 дней. К тому моменту мой срок достиг девяти недель. Когда я пришла за ними в поликлинику, меня вновь развернули домой – без предварительной записи получить их нельзя. Сказали ждать еще неделю. Да и вообще провести аборт мне еще нельзя, так как я не прошла психолога – это обязательный пункт с 2012 года, о котором мне сообщили только тогда в регистратуре.
В кабинете психолога мне попалась невероятно умная женщина. Говорила, что дети – цветы жизни, а я передумаю и пожалею, но будет поздно. Шла десятая неделя. После первой встречи она отправила меня домой, поразмышлять неделю, не хочу ли я всё-таки родить. Кажется, это называется «неделей молчания». После второго посещения психолог все же «одобрила» аборт.
Я попала к гинекологу только 17-го июля, когда срок легального прерывания беременности уже истёк. В тот момент меня охватила паника. Ведь я до последнего надеялась, что всё получится. Почему из-за нехватки медперсонала и ужасной системы я должна гробить своё здоровье? Я собираюсь отдать ребёнка в детдом. Не хочу брать на себя ответственность за его воспитание и, уверена, даже там ему будет лучше, чем с матерью, которая при любом удобном случае будет обвинять его в своей плохой жизни.
Что сейчас
Уже ноябрь. Всё это время я надеялась на выкидыш или хотя бы на аборт по медицинским показаниям. Два раза лежала в больнице из-за отказывающейся работать почки. К тому же у меня начались частые сердечные спазмы, от которых я пью противопоказанные таблетки. Но хотя бы могу дышать и не корчиться от боли. Я не говорю врачам про сердце, потому что они будут меня ругать и уговаривать лечь на сохранение, где будут лечить не меня, а ребёнка. Где-то с сентября существо в животе начало больно пинаться. У меня нет к нему ненависти, просто хочу, чтобы оно перестало существовать и доставлять дискомфорт. От родителей я скрываю беременность. Папа против абортов, узнает – перестанет мне помогать. Маме всё равно, мы поссорились и несколько лет не общаемся.
Недавно я узнала, что у меня девочка. В первый раз подумала о ней как о будущей личности. Мне стало её жалко. Но нам всё равно придётся отдать ребенка, потому что я не смогу его обеспечивать. Я бы хотела наблюдать, как она будет расти, но родителям-отказникам не дают такого права.
Что думает врач?
акушер-гинеколог, врач женской консультации Екатерина Касаткина
Каждую неделю в женскую консультацию приходит как минимум десяток пациенток, желающих сделать аборт. Обычно девушки понимают, что беременны, на 4-й или 5-й неделе срока: сначала несколько дней задержки, потом еще несколько дней на размышления о том, стоит ли покупать тест и, наконец, положительный результат. И узнав о беременности на таком сроке (и даже большем), вполне реально сделать аборт по полису ОМС. Как выглядит весь алгоритм?
Для начала нужно попасть на первичный прием к акушеру-гинекологу женской консультации — записаться к нему через колл-центр или интернет-портал. Нужно осознавать, что ты попадешь к врачу не в день обращения, а в течение недели. При самой большой загруженности женских консультаций — через 7-10 дней. Но, например, в декабре реально получить номерки к врачу гораздо быстрее, в течение пары дней, пациентов сейчас мало.
На первом приеме вы обсуждаете с врачом план действий. Доктор, понимая твой срок и оценивая нюансы с анализами, дает направление в лабораторию, чтобы выполнить необходимые исследования. Все анализы с учетом возможных задержек, праздников и санитарных дней выполняются в максимально течение двух недель. И обычно уже на первом приеме называет пациентке ориентировочную дату для повторной явки — просит записаться на прием в такие-то числа. То, что удивило героиню, нормальная практика — результаты анализов девушка получает не в окошке регистратуры, ей их должен озвучить гинеколог во время полноценного приема.
Также во время первого приема врач сообщает пациентке о необходимости прохождения консультации психолога — девушка может посетить его как раз в то время, пока ждет результаты анализов. Не нужно посещать психолога пациентам, у которых это уже не первый аборт.
Возвращаясь к срокам: если ты узнала о беременности, допустим, на 5-й неделе беременности, то даже с учетом всех возможных задержек и проволочек, получишь направление на аборт на 9-й, укладываясь во все сроки. То есть за месяц вопрос с направлением решается. Девушки, попавшие на первый прием к врачу в адекватные сроки, успевают сделать аборт до 12 недель.
Могу сказать по опыту, что система будет работать, если ты встраиваешься в нее и придерживаешься заданного алгоритма и правил. Конечно, многое зависит от человеческого фактора и личных качеств врачей и сотрудников женской консультации. Но поверьте мне, у врача нет интереса в том, чтобы пациентка пропустила все сроки. Если на каком-то из этапов возникают проблемы, можно обратиться к заведующей женской консультации или даже на горячую линию Комитета по здравоохранения, на эти жалобы достаточно быстро реагируют.
Текст: Елизавета Исайчева.
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