У человека нет инстинктов. Совсем! И вот почему

Тот самый родительский инстинкт, о котором привыкли говорить, просыпается далеко не у всех родителей. Как вы думаете, пару тысяч лет назад женщина без родительского инстинкта выкидывала своих детей на улицу или продолжала о них заботиться, потому что на неё давило общество? Во многих странах социальный статус женщины определялся количеством её детей, доживших до взрослого состояния; в других отсутствие детей было официальной причиной для развода – хочешь, не хочешь, заботиться приходилось. До сих пор остаются женщины, заботящиеся о детях, «потому что так принято». Также неслучайно сейчас существует столько школ материнства, в которые ходят женщины, не знающие, как заботиться о будущем потомстве, например, правильно кормить грудью.