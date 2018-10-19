У человека нет инстинктов. Совсем! И вот почему
Говоря об инстинктах, мы чаще вспоминаем животных, но многие уверены, что жизнь человека основана тоже именно на них. Но как получается, что мамы могут нанести вред детям, несмотря на материнский инстинкт, а половое влечение присутствует не у всех? Кандидат биологических наук, доцент СПбГУ Екатерина Виноградова объяснила, в чем тут дело.
Принято считать, что инстинкт – врождённая форма поведения. Например, реакция хамелеона на движущуюся муху жестко предопределена с его рождения и всегда одинакова. Это его инстинкт. Но из каких деталей состоит инстинкт? В первую очередь, необходима потребность. Например, в еде. Далее необходим ключевой стимул – это некий сигнал из внешней или внутренней среды, который как ключ в замке включает нужную форму поведения. Но и это еще не все. После ключевого стимула наступает фиксированный комплекс действий. Он состоит из двух частей: это аппетентное поведение (что делает объект, когда объект приближается к тому, что может удовлетворить его потребность) и консуматорная стадия (что происходит при реализации потребности).
Давайте разберемся в этой схеме на примере полового инстинкта самки богомола. Потребность — это размножение, ключевой стимул для нее — изменение гормонального фона самой самки. Как она действует, получая этот стимул? Ищет полового партнера (это аппетентное поведение). А как поступает в консуматорной стадии? Откусывает голову самца.
Когда-то, когда на земле жили одни членистоногие, большую часть их жизни занимали именно эти врождённые, жестко детерминированные модели поведения. Ведь окружающая среда была не очень изменчива, и существовать в ней можно было буквально с помощью нескольких прог. Но чем сложнее животное, тем больший вклад оказывает в его поведение среда и способность к обучению. Например, по сравнению с теми же самыми богомолами у кошек появляется вариативность поведения при ухаживании.
Если мы возьмём человека, мы не найдём ни аппетентного, ни консуматорного поведения, ни ключевого стимула. Можете представить себе единый для всех людей половой стимул? Да, у женщин в течение цикла меняется гормональный фон, но это очень незначительный фактор. Кроме того, если сравнить его с той же самой кошачьей овуляцией, то окружающие этого попросту не замечают. Мы не назовем общего стимула (будь то социального, зрительного, слухового) ни для мужчин, ни для женщин. В каждой культуре они оказываются разными.
Тот самый родительский инстинкт, о котором привыкли говорить, просыпается далеко не у всех родителей. Как вы думаете, пару тысяч лет назад женщина без родительского инстинкта выкидывала своих детей на улицу или продолжала о них заботиться, потому что на неё давило общество? Во многих странах социальный статус женщины определялся количеством её детей, доживших до взрослого состояния; в других отсутствие детей было официальной причиной для развода – хочешь, не хочешь, заботиться приходилось. До сих пор остаются женщины, заботящиеся о детях, «потому что так принято». Также неслучайно сейчас существует столько школ материнства, в которые ходят женщины, не знающие, как заботиться о будущем потомстве, например, правильно кормить грудью.
Но странная вещь: даже животные не могут реализовывать материнское поведение, если их самих не воспитывали родители. Еще в 50-х годах в рамках эксперимента по изоляции приматов их отбирали от матери и отдавали на воспитание людям. Когда особь вырастала, она не то что не могла проявлять материнских чувств, она добровольно не спаривалась. А если рожала детёныша, то он, как правило, погибал. У искусственно выращенных животных наблюдалось не только нарушение репродуктивного поведения, у них нарушились все социальные алгоритмы. Так что получается, что инстинкт требует научения даже у животных — модели поведения не приходят с рождением.
Есть ли у человека врождённые элементы поведения? Да. Но есть ли у человека жестко детерминированные инстинкты? Нет. У человека фактически от инстинктов остались только потребности. В каждом нашем действии есть врождённые факторы, но инстинкта, как у богомола, у человека нет. Так что нужно либо менять определение «инстинкта», либо говорить, что в современном понимании этого слова человек их все же не имеет.
На основе лекции Екатерины Виноградовой в рамках научно-просветительского проекта «Зануда»
Записала Лиза Исайчева.
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