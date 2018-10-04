«У меня миллион навязчивых мыслей»: как жить с обсессивно-компульсивным расстройством?
Представьте себе, что каждую секунду в вашей голове рождаются пугающие навязчивые мысли: вы боитесь наорать матом на коллегу, избить свою мать, проткнуть себе глаз вилкой во время обеда. Именно это испытывают люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). «Собака.ru» записала монолог журналиста из Петербурга, жизнь которого из-за таких мыслей превратилась в ад, но он смог из него выбраться (и рассказал как).
Как правило, большинству пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством в голову приходят всевозможные навязчивые и пугающие его мысли. Такие мысли собственно и называются обсессиями. А компульсии — это ритуалы, которые якобы помогают с мыслями справиться. Больной изобретает их сам: 36 раз помыть руки, чтобы не случилось ничего плохого, 15 раз погладить свою собаку перед выходом из дома. Уж не знаю, повезло мне или нет, но ритуалов у меня не было (кроме одного — я каждый раз на секунду закрывал глаза за рулем, когда испытывал навязчивый страх того, что сейчас я разобью свою машину). Но зато были обсессии, годами разрушавшие мою жизнь.
Как все начиналось: монстр в кепочке
Я хорошо запомнил первую навязчивую мысль — мне было 13 лет, и мы с мамой были на отдыхе в Крыму. Во время поездки в автобусе я представил себе странное мифическое существо с желтыми зубами, пастью, как у бегемота, когтистыми лапами и какой-то совершенно дикой ухмылкой. Я представил, как это существо присосалось к стеклу автобуса. При этом на голове у монстра была смешная кепочка — навязчивости часто бывают нелепыми, но при этом очень пугающими. Мне было не выкинуть этот образ из головы. Он преследовал меня на протяжении всего отдыха. Позже я узнал, что у мальчиков первые симптомы ОКР проявляются как раз 13-15 лет, и уже в этом возрасте стоит обратиться к психотерапевту. Однако я начал получать адекватное лечение лишь спустя почти 10 лет.
После той поездки навязчивости на время отступили и вернулись ко мне уже после окончания школы, в возрасте 17 лет. Они были квинтэссенцией всего самого отвратительного, что мог сгенерировать мой мозг. Злые и страшные картинки, пошлые и развратные образы, связанные с моими друзьями и родственниками…Самое ужасное, что в реальной жизни я придерживался строгих моральных принципов, но мои мысли заставляли меня сомневаться в том, что я хороший человек. Разве хорошему человеку придет в голову идея встать и накричать на коллег, избить повара ресторана, в котором он работает, ударить свою мать? А все эти мысли посещали меня постоянно. Конечно же до прямых действий никогда не доходило — я был абсолютно неопасен для окружающих, мысли доставляли страдание только мне. Вообще контрастные навязчивости всегда имеют очень неприятное содержание для человека, они противоречат его этическим устоям. Например, если человек глубоко религиозен, при этом страдает ОКР, в его голову лезут хульные мысли, связанные с религией и образами святых.
Как жить, если у тебя ОКР
К 22 годам моя болезнь достигла острой фазы — у меня практически не было эпизодов передышки, хоть какого-то просветления в течение дня. Наверное, лучшим моментом в то время было пробуждение: когда я только открывал глаза, моя голова еще была чиста. Но сталкиваясь с реальностью, мозг выдавал молнии навязчивостей. Я мог зайти на кухню и в тот же момент возникала мысль, что сейчас я изобью свою мать. Прогуливался к ванной, а в это время в моей голове поселялось нелепое слово. Например, карбюратор. Я не знал, откуда оно взялось, но мне его было уже не выкинуть. В какой-то момент я начал спонтанно переводить слова на английский язык. Кажется, ничего плохого в этом нет, но это здорово мне мешало. Английские слова нагло лезли в мою голову, мешая нормальному ходу мыслей.
Никто из моих знакомых и приятелей не знал, что именно со мной происходит. Но я вел себя крайне странно и начал всех избегать. Когда ты встречаешься с людьми, они разговаривают о жизни, работе, повседневных делах, девушках, а в твоей голове роем крутятся навязчивости (или ты вовсе боишься наорать на собеседников матом или ударить их по лицу), то общение получается так себе. Эти мысли меня сильно отвлекали, били по голове как молоты — бабах, и наступает полная дезориентация. Кроме того, я стал считать себя очень плохим человеком, мне было по-настоящему стыдно за себя. Только во время лечения я понял, что ты — это не есть твоя болезнь. И не стоит думать, что ты моральный урод, если из-за психического расстройства в твою голову лезут пугающие навязчивости. Это важное знание для пациентов с ОКР, которое облегчает жизнь.
Потеря работы и отношений
Когда мне исполнилось 23 года, все окончательно полетело к чертям — сначала меня уволили с работы, которая мне очень нравилась. Я работал журналистом, но больше не мог писать тесты. Садился за интервью, а в голове возникал страх, что я проткну себе ручкой глаз или откушу язык. Контрастные навязчивости часто направлены на причинение вреда себе. Ты боишься потерять контроль, боишься заняться членовредительством. Качество моих текстов упало на дно, начались проблемы в редакции. Мне пришлось покинуть место работы (я честно сказал своему главреду, что у меня поехала крыша), спустя месяц меня бросила девушка, которую я любил. Она была в курсе моего заболевания, пыталась относиться к нему с пониманием, но не могла выдержать всего, что происходило со мной. Я пытался зацепиться за сомнительные подработки, но из-за навязчивостей не мог задержаться даже в качестве грузчика. По сути я потерял всяческую трудоспособность.
Мне казалось, что по моему внутреннему миру выстрелил огромный танк и разнес его в клочья. Не видя никакого выхода, я решил, что на мне можно смело ставить крест: ведь всю жизнь придется пребывать в этом кошмаре. Но позже начал длительное и серьезное лечение с психотерапевтом.
Неудачные попытки лечения
Вообще в моей жизни было три опыта обращения к специалистам. В 17 лет мать отвела меня к психиатру — после того, как я ей рассказал о своих первых навязчивых мыслях. Он выписал мне нейролептики, которые скорее всего мне даже не подходили, и отпустил. Психотерапией мы тогда не занимались — хотя, по моему опыту, именно она, а не лекарства, помогает взять болезнь под контроль. Но об этом я узнал позже.
Во второй раз я общался уже не с психиатром, а с психотерапевтом. Я пришел к нему, когда мне был 21 год, мы работали с ним около двух лет. Но по сути он помог мне справиться только с одной проблемой — объяснил, что если мне приходят ужасные мысли из-за болезни, это не значит, что я плохой человек. Я частично перестал заниматься самобичеванием, но навязчивости мою голову так и не покинули. Позже я понял, что тот врач слабо разбирался в о лечении ОКР, и вся наша работа с ним строилась неправильно.
Как выбрать грамотного врача
Справиться с болезнью мне помог третий по счету врач – походы к нему начались как раз в то время, когда я достиг самого дна. Мне казалось, что мой случай безнадежен, но изначальное доверие к специалисту все равно было: у выбранного мной психотерапевта было хорошее образование, авторитет в профессиональной среде, мне нравилось с ним общаться. Врач вел платный прием, а я на тот момент остался без работы и соответственно денег, поэтому обратился за помощью к семье. Это важный совет для всех пациентов с психическими расстройствами: не бойтесь рассказать о своей проблеме близким и вместе найдите деньги на адекватную терапию. У нас принято собирать средства на лечение физических болезней, но почему-то при психическом расстройстве люди боятся попросить о помощи (и это большая ошибка).
На первом приеме я рассказал врачу о своей проблеме, о всех мучительных навязчивостях. Я боялся, что не смогу выразить то, что чувствую, но слова буквально полились из меня. Врач слушал и задавал вопросы, структурировал информацию обо мне. В конце приема он суммировал все, что я описал и рассказал мне про метод, который считается эффективным при борьбе с ОКР — это когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
Если Вы больны ОКР или подозреваете у себя любую другую психическую болезнь – срочно ищите компетентного специалиста. Самолечение чаще всего бесполезно и даже опасно. Спросите у потенциального врача напрямую, имеет ли он опыт лечения пациентов с ОКР и какой именно метод психотерапии использует в работе. По моему опыту, наиболее стойкий и качественный результат дает когнитивно-поведенческая психотерапия, так что лучше, чтобы ваш врач работал в рамках КПТ. Со стороны вы сможете отличить ее по особой структурированности и системности: вы не просто болтаете с врачом, а двигаетесь по четко намеченному плану лечения. КПТ подразумевает самостоятельную домашнюю работу, это обучающая форма психотерапии. Освоив методики, вы сможете применять их самостоятельно, например, чтобы избежать рецидива заболевания.
Зачем работать с мыслями
Во время моего лечения врач сочетал фармакологию и психотерапию. Я пил нейролептики и антидепрессанты. Таблетки могут стать хорошей подушкой безопасности, но, мне кажется, что они не первостепенны. Надеяться победить ОКР, глуша лекарства, при этом не проходя психотерапию — по-моему, это бесперспективный путь.
Когнитивно-поведенческая терапия помогает основательно перестроить ход мыслей и за счет этого добиться выздоровления. Смотрите, наши эмоции вызываются нашими мыслями. То есть от того, как мы мысленно воспринимаем окружающий мир, зависит наша эмоциональная реакция и наше состояние. Ведь проблемы при ОКР вызывают даже не сами навязчивости — они в какой-то степени есть у всех людей. А то, что эти навязчивости кажутся больному реалистичными. Например, вам пришла в голову мысль, что вы можете ударить человека. Если вы здоровы, то скорее всего вы подумаете: «Ну и ладно, я же не собираюсь этого делать». Человек, больной ОКР, скорее всего, воспримет эту мысль иначе: «Ах, какой же я мерзавец! Да как я могу вообще о таком думать? А вдруг я потеряю контроль над собой и действительно это сделаю». Он будет испытывать страх, ужас, отвращение. Но если изменить ход мыслей, перекрасить их из негативной в нейтральную окраску, то переносить симптомы ОКР будет легче. Навязчивости будут восприниматься не как что–то страшное, а как просто мысли. Со временем они сами сойдут на нет.
Представить все самое страшное
Ядром моей работы оказался метод экспозиции. Врач объяснил мне, что это такое: если приходят пугающие мысли, нужно их не подавлять, а наоборот, попытаться усилить и целенаправленно думать об этом, пока они не ослабнут. Это достаточно пугающее упражнение, поэтому в начале лечения выполнять его нужно под присмотром специалиста.
Во время упражнения я представлял, как издеваюсь над своей собакой. Как разрываю любимого пса на части, ломаю ему челюсти, делаю больно. Поначалу мне было очень тяжело думать об этом. Но после нескольких минут практики я заметил, что мысли о том, что я убью собаку, вызывают у меня все меньше тревоги. В другой раз я представил, как жестоко насилую и занимаюсь извращениями над членами моей семьи. Это было тяжелее всего, так как я ненавидел эти мысли больше всех остальных. Сосредотачиваться на отвратительных образах было мучительно, но я перебарывал себя и продолжал. В конце практики я снова заметил, что мысль о том, что я насилую своих родственников, вызывает у меня все меньше тревоги. Я продолжал выполнять эти практики каждый день. Моя работа стала приносить результат.
Экспозиция была не единственным упражнением: чтобы помочь мне справиться с расстройством, врач применял целый комплекс методик. Например, мы составляли таблички навязчивых мыслей — я выписывал навязчивость, затем эмоцию, которая она у меня вызывает, давал ей оценку. Позже психотерапевт рассказал мне про метод подбора альтернатив. Сначала я описывал негативную мысль, а затем альтернативу ей, то есть мое возражение на нее. Чаще всего возражение было такое: «Это всего лишь ОКР, моя мысль не имеет никакого отношения к реальности, я не сделаю того, чего боюсь». Да, действительно, большое число исследований подтверждает, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством никогда не совершают действий, обусловленных навязчивостями. Никто из больных ОКР не откусил себе язык, не вывернул руль на встречную полосу, не накричал матом на собеседника. Абсолютно никто. Это всего лишь их иррациональные мысли, которые не имеют никакого отношения к реальности.
Человек с ОКР уверен, что его мысли материальны. Мы провели с врачом довольно забавный эксперимент. Советую попробовать его всем, кто переживает из-за материальности своих мыслей (ведь этим порой страдают не только люди с психическими расстройствами). Положите клочок бумаги на стол и попробуйте силой мысли сдвинуть его в сторону. Концентрируйтесь на этом процессе. Повторяйте: «Я приказываю бумажке сдвинуться в сторону». Ничего не выходит? Бумажка остается на месте? В общем то в этом нет ничего удивительного. Ведь мысли не обуславливают наши действия.
На пути к выздоровлению
Еще один совет — борясь с ОКР, нужно приготовиться к долгой работе. Некоторые пациенты надеются получить результат быстро, но это большая ошибка, из-за которой многие бросают лечениe и теряют надежду. Я не наблюдал стойкого положительного эффекта в течение нескольких месяцев. Но это нормально — врач искал ко мне ключик, разбирался в моей ситуации.
Эффект от когнитивно-поведенческой терапии при тяжелых случаях болезни (а мой был именно таким) начинается после 10-15 сессий. И я говорю не о полном выздоровлении, а о позитивных сдвигах. Если же пациент не наблюдает какого-то положительного эффекта и после такого количества встреч с врачом, то стоит обсудить это с ним напрямую.
Борьба с ОКР – это регулярная, монотонная работа. Чтобы её проделать, не нужно быть героем или гением. Вам понадобится трудолюбие, терпение, умение ждать и поддержка компетентного психотерапевта. Я ездил к врачу каждую неделю в течение полугода. Затем сеансы стали проходить реже, но продолжались на протяжении двух лет.
Я почувствовал, что справился с навязчивостями через восемь месяцев после первого визита к своему врачу. Меня взяли на мое предыдущее место работы, я начал ощущать себя уверенно, а тексты стали писаться легко (еще бы, я ведь больше не боялся откусить себе язык и залить рабочий стол кровью).
Приходят ли сейчас в мою голову навязчивые мысли
Справившись с ОКР, я действительно стал другим человеком. Прошло уже почти три года с момента, когда я почувствовал себя свободным от навязчивостей, а год назад врач полностью отменил лекарственную терапию. Во время болезни я находился в депрессивном состоянии, а сейчас получаю от жизни настоящее удовольствие. У меня новая работа, я женился на прекрасной девушке. Болезнь больше не чинит никаких препятствий моему развитию.
Неожиданная позитивная сторона того, что я пережил: после такого опыта я будто больше не боюсь жизненных сложностей. В голове поселилась отличная мысль – если я справился с ОКР, то смогу справиться с чем угодно. Это как такой огромный дракон, которого ты победил, поэтому другие дракончики тебе нестрашны. До выздоровления я был съезженный от страха человечком, сейчас мой характер закалился и я стал непрошибаемым. Конечно, я не айронмен, но меня, правда, трудно выбить из колеи.
Среди людей с ОКР очень распространен перфекционизм — им нужно все держать под контролем, нужно, чтобы все было идеально. Если что-то выполнено не так, это доставляет человеку страдания. При этом перфекционизм доходит до абсурда. Больные расставляют книги по буквам алфавита, а ворс на ковре должен быть причесан строго в одну сторону. Если больной не сделает все «как надо», его будет донимать тревога. Я понял, что перфекционизм – это неплохая особенность болезни, просто нужно научиться применять его в правильном русле. Я начал использовать эту черту в работе – не могу что-то сделать левой пяткой и отношусь к процессу очень серьезно. Иногда я перегибаю со своим стремлением к совершенству, но все же серьезное отношение к работе влияет на жизнь позитивно.
Вообще обсессивно-компульсивное расстройство — болезнь, которая считается хронической. Поэтому людям, которые столкнулись с проблемой, стоит помнить, что симптомы могут вернуться. Но когда ты прошел хороший курс когнитивно-поведенческой терапии, ты уже знаешь, как с этим обострением справиться. ОКР – коварный соперник, может исподтишка тебя подкараулить и дать в морду. Но если ты хорошо натренирован, то сначала поставишь блок, а затем победишь. Поэтому сейчас у меня нет страха того, что болезнь вернется.
Вы, наверное, зададитесь вопросом: приходят ли ко мне навязчивые мысли? Иногда приходят. Как и всем жителям планеты Земля. Как-то я разговаривал со своей мамой, спросил, приходят ли навязчивости к ней. Оказалось, мама боится дернуть за ручку двери автомобиля и выпасть на проезжую часть. Но если к ней и приходит такая мысль, она проходит мимолетно. Мимолетные пугающие мысли могут приходить и ко мне, но они больше не оказывают влияние на мою жизнь.
Если вы столкнулись с ОКР – не стремитесь полностью избавиться от навязчивых мыслей. Их возникновение в голове — это нормально. Просто научитесь реагировать на навязчивости так, как это делают здоровые люди, то есть без негативных эмоций. Такой навык вполне реально развить, работая с хорошим психотерапевтом.
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