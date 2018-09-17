5 арбузов или 100 бигмаков за раз: пара бодибилдеров из Петербурга на спор едят тонны еды
Бодибилдер Сергей Миронов и его девушка Дарья Наварская на канале «Дядя Сережа» рассказывают не только о тренировках и подготовках к соревнованиям, но и проводят безумные фуд-челленджи «Cheatmeal». Любителей посмотреть на экстремальное поедание 100 бигмаков, пончиков и яиц на удивление много — видео качков из Петербурга собирают по 2 млн просмотров.
Сергей Миронов - известный бодибилдер из Петербурга, которого когда-то выгнали из федерации бодибилдеров за съемку в порнофильме. На своем канале «Дядя Сережа» в Youtube, на который подписаны 250 тысяч человек, он выкладывает не только будничную жизнь качков, путешествия и тренировки, но и фуд-челленджи. Этот формат оказался самым популярным среди аудитории (а службы доставки еды уже платят ему за то, чтобы он публично ел именно их блюда).
Как рассказал «Собака.ru» бодибилдер, идея записывать ролики пришла во время подготовки к соревнованиям. Тогда они с девушкой Дарьей жили в Таиланде и готовились к турнирам в Китае.
Сергей Миронов
Бодибилдер, фитнес-модель, блогер
Мы с Дашей очень любим есть... Много есть. Перед соревнованиями нам приходилось быть в дефиците калорий, поэтому мы частенько за трапезой, состоящей всего лишь из салатов и курицы, смотрели ролики с фуд-челленджами на американских ютуб-каналах. Решили по окончанию соревнований записать что-то подобное. Так и вышел первый ролик про 100 пончиков/пирожных. Его мы выполнили меньше чем на половину.
Теперь на канале появилось уже 19 фуд-челленджей. Ребята поедают 25 бигмаков, 120 кит-катов, 5 арбузов, 50 яиц, 50 мороженых, 120 роллов. Самым серьезным вызовом, по словам самого Сергея, оказался челлендж «10 тысяч калорий за раз» — бодибилдеры ели пиццу, роллы, заедали их огромным количеством сладостей.
Сергей Миронов
Бодибилдер, фитнес-модель, блогер
Тяжелее всего было снимать ролик «10 000 калорий за раз». Мы купили много калорийной еды, в которой было еще и много сахара. После него чувствовали мы себя хуже всего, так как вся еда была безусловно вредной. Но нас такой объём и калорийность в еде не пугает...Так как подобные вызовы я себе часто кидаю вечерами перед телевизором. И проблемы съесть 15 мороженых за время фильма для меня лично нет.
Что думает врач
Филипп Кузьмин
врач-терапевт, автор популярного блога «Доктор Фил»
Что будет, если человек за раз съест, допустим 10 тысяч калорий? Обычный человек в современном мире потребляет примерно 2000-3000 калорий в сутки. Люди страдающие ожирением, могут съесть до 4000-5000 калорий (хотя кто-то может и больше). Олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время периода серьезных тренировок ежедневно съедал ≈ 12000 калорий. При этом оставался худым и в отличной форме (правда он тренировался по 5-6 часов в день и съедал это всё не за один раз).
В целом каких-то больших и страшных опасностей потребление большого количества пищи во время таких челленджей не несет. Можно подумать, что вы можете перераздуть или как-то физически повредить свой желудок. Но в норме этого не должно произойти: чрезмерное увеличение желудка в объёме спровоцирует рвоту. Правда, если сопротивляться рвотным позывам и продолжать впихивать в себя еду, то это может плохо кончиться.
Стоит помнить, что в подобных забавах точно не стоит участвовать людям с хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом или дуоденит). Это может вызвать серьёзное обострение этих состояний. Не зря пик острого панкреатита приходится у нас на новогодние праздники.
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