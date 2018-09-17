5 арбузов или 100 бигмаков за раз: пара бодибилдеров из Петербурга на спор едят тонны еды

врач-терапевт, автор популярного блога «Доктор Фил»

Что будет, если человек за раз съест, допустим 10 тысяч калорий? Обычный человек в современном мире потребляет примерно 2000-3000 калорий в сутки. Люди страдающие ожирением, могут съесть до 4000-5000 калорий (хотя кто-то может и больше). Олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время периода серьезных тренировок ежедневно съедал ≈ 12000 калорий. При этом оставался худым и в отличной форме (правда он тренировался по 5-6 часов в день и съедал это всё не за один раз).

В целом каких-то больших и страшных опасностей потребление большого количества пищи во время таких челленджей не несет. Можно подумать, что вы можете перераздуть или как-то физически повредить свой желудок. Но в норме этого не должно произойти: чрезмерное увеличение желудка в объёме спровоцирует рвоту. Правда, если сопротивляться рвотным позывам и продолжать впихивать в себя еду, то это может плохо кончиться.

Стоит помнить, что в подобных забавах точно не стоит участвовать людям с хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом или дуоденит). Это может вызвать серьёзное обострение этих состояний. Не зря пик острого панкреатита приходится у нас на новогодние праздники.