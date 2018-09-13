Рейтинг: 8 молодых пластических хирургов Петербурга, которым можно доверить свое лицо и тело
Если вы выбираете пластического хирурга, то не стоит вестись на раскрученную страницу в инстаграме. Лучше изучить его родословную и понять, кто учил молодого врача увеличению груди и ринопластике. Представляем новое поколение специалистов — воспитанников самых влиятельных кланов. Запоминайте имена, потому что с каждым годом лечь к ним под нож будет все сложнее и дороже.
Как выбрать молодого хирурга
- Изучите резюме: образование, опыт работы, наличие зарубежных стажировок.
- Оцените клинику, в которой сейчас работает врач, — пользуется ли она авторитетом?
- Обратите внимание на то, кто обучал врача.
- Посмотрите фото работ хирурга.
- Обратите внимание на то, как врач общается с аудиторией в соцсетях.
- Сходите на консультацию и оцените, как хирург отвечает на ваши вопросы.
- По возможности обратитесь за вторым мнением.
-
Елена Николаева
Елена Николаева
ученица Дениса Агапова, доцента кафедры пластической хирургии ПСПбГМУ им. Павлова и главного врача клиники DEGA
Елена Николаева оказалась в счастливой троице — первом наборе ординатуры по пластической хирургии ПСПбГМУ им. Павлова, поэтому уже на первом курсе ассистировала заведующей кафедрой, титулованному хирургу Ирине Хрусталевой. В студентов-первопроходцев вложили максимальное количество знаний и привили правильный хирургический вкус. Елена говорит, что по природе своей — чистый кинестетик: ей все понятнее, когда она работает руками и видит результат своих действий. Поэтому хирургия — абсолютно ее история. Хотя поначалу были и сложности, и даже не вследствие молодости, а, скорее, гендера: женщине-хирургу нужно постоянно доказывать, что она справится с задачей не хуже коллеги-мужчины. Сейчас этот этап позади. Проработав больше пяти лет пластическим хирургом и присоединившись к команде клиники DEGA, Елена с легкостью выдерживает восемь часов за операционным столом. А именно столько порой длятся масштабные бригадные операции по омоложению: тут и эндоскопическая подтяжка верхней и средней части лица, и блефаропластика, и подтяжка боковых отделов лица и шеи. Кстати, эндоскопические методики (когда все вмешательства проходят без разрезов и через маленькие проколы) вдохновляют больше всего — Николаева уверена, что за ними будущее эстетической медицины.
|
Денис Агапов:
«Я доверяю своим молодым хирургам: они проходили у меня обучение на кафедре Первого меда, долго работали ассистентами, переняли правильный образ мыслей и действий. В итоге показывают самостоятельные результаты, за которые не стыдно! »
-
Алексей Гаврильченко
Алексей Гаврильченко
ученик Дениса Агапова, доцента кафедры пластической хирургии ПСПбГМУ им. Павлова и главного врача клиники DEGA
Когда будущий врач смотрел по MTV шоу «Доктор Голливуд», мир эстетической медицины казался привлекательным, но не самым реалистичным. Однако уже в студенчестве Алексей попал на стажировку к пластическому хирургу, а позже, выйдя из медвуза с красным дипломом, оказался в ряду ординаторов на кафедре пластики Первого меда им. Павлова. Где и познакомился с Денисом Агаповым — один из самых влиятельных пластических хирургов Петербурга обратил внимание на активного молодого врача, стал брать его на свои операции и, проникшись доверием, позвал в клинику DEGA. «У меня сформировалось правильное видение норм эстетики и канонов красоты — и в этом, конечно, большая заслуга Дениса Генриховича»,— считает Гаврильченко. За четыре года работы с Агаповым он не только освоил больше десятка операционных вмешательств (врача особенно благодарят за умело проведенные блефаропластики и липосакции), но и стал разбираться в психотипах пациентов. Алексей воспитан на заповедях петербургской школы пластической хирургии и респектует зарубежным коллегам — американцу Оскару Рамиресу и итальянцу Марио Пелле-Чераволо. С Марио молодого врача объединяет общий подход: в пластической хирургии порой не нужно изобретать велосипед и лезть в тернии — хорошего результата можно добиться, используя простые и проверенные методики.
-
Иван Коэн
Иван Коэн
ученик Артура Рыбакина, главного врача СПИКА и автора множества звездных носов
Успевать все Иван Коэн научился еще во время учебы в Первом меде: возглавлял студенческое научное общество, был стипендиатом им. Академика Павлова, параллельно дежуря на «скорой» и в НИИ им. Джанелидзе. Уже на третьем курсе его взял ассистентом Артур Рыбакин, а затем к обучению подключились хирурги Валерий Стайсупов и Вячеслав Арбатов (тоже бывшие и крайне успешные ученики Рыбакина). Молодой врач прошел испытание ночными операциями, научился тонкому искусству общения с пациентами, способности предугадать их пожелания и объективно оценить будущий результат. Последнее особенно важно: выпускник престижного 239-го физико-математического лицея Коэн не понаслышке знает, насколько необходимо правильное понимание геометрии пропорций. Каждый месяц у Ивана, который успел побывать на стажировках в США, Израиле, Румынии и Польше, по три десятка самостоятельных операций. К нему можно записаться на липоскульптурирование, увеличение груди, ринопластику и многие другие операции. К оттачиванию каждой методики нужно подходить максимально серьезно, уверен врач. Обмена опытом с коллегами в своей клинике недостаточно: необходимо посетить множество конференций и мастер-классов, а еще съездить в пару стран, чтобы посмотреть, как работают зарубежные топовые профи.
|
Артур Рыбакин:
«В последние пять лет в пластику пришло огромное число молодых врачей! Хочется надеяться, что такая популярность специальности связана не с жаждой денег. Очень важно сохранить высокий уровень, которого достигла российская пластическая хирургия».
-
Денис Лигатюк
Денис Лигатюк
ученик Артура Рыбакина, главного врача СПИКА и автора множества звездных носов
Еще один ученик Рыбакина из Первого меда когда-то побеждал в студенческих олимпиадах по хирургии, а теперь прошел десяток престижных курсов и без выходных трудится в клинике СПИКА (работать иначе в начале врачебной карьеры не имеет смысла). До того как выполнить свою первую самостоятельную ринопластику, хирург провел множество часов в анатомическом театре, отрабатывая мануальные навыки. Сейчас, если у кого-то возникают сомнения в компетентности молодого специалиста, лучшим аргументом становятся фото с результатами проведенных Лигатюком маммопластик, омоложений и липоскульптур. Посмотреть на самые впечатляющие «до» и «после» можно на сайте проекта «Оморфия» (команда СПИКА в рамках проекта делает бесплатные операции пациентам). «Пластическая хирургия действительно достаточно закрытая область медицины, почерпнуть знания очень сложно, но мне серьезно повезло», — говорит Лигатюк. Несмотря на наличие собственных пациентов, Денис по-прежнему не упускает возможности пойти на ассистирование к Артуру Рыбакину или Валерию Стайсупову. «Главное между пациентом и врачом — установка эмоционального контакта. Пациент должен понимать, чего именно он хочет, а врач — каким путем они могут этого добиться. Это 90% успеха», — уверен хирург.
-
Ксения Шокурова
Ксения Шокурова
ученица Виктора Кущенко, к.мн., заведующего отделением пластической хирургии клиники «Скандинавия», к.м.н.
У Ксении Шокуровой никогда не возникало сомнений в том, что она будет стоять за операционным столом: обучению врач отдала в общей сложности одиннадцать лет, пройдя две ординатуры — по общей хирургии и пластической. Сначала помогала пациентам, получившим серьезные ожоги и травмы после ДТП. Занималась в государственных клиниках микрохирургией и комбустиологией: трансплантация кожи, пластика сухожилий, пересадка руки, длившаяся четырнадцать часов (на тот момент врачу было всего двадцать четыре года!). Затем Ксения решила расширить круг своих навыков и с головой ушла в пластическую хирургию: «Дело в том, что это очень многогранная специальность, не только увеличение груди и подтяжка лица». В клинику «Скандинавия» она пришла три года назад и теперь чувствует себя там максимально уверенно. «Баланс совместной работы опытного и молодого хирургов — самый продуктивный. Свежий взгляд молодого специалиста сочетается с проверенными и отточенными до совершенства навыками зрелого врача», — считает Шокурова.
|
Виктор Кущенко:
«К выбору пластического хирурга нужно подойти максимально серьезно. Привлекательная цена и раскрученная страница в соцсетях — не показатель надежности и качества».
-
Сергей Брагилев
Сергей Брагилев
ученик хирургов клиники «ГрандМед» — Вадима Брагилева, Сергея Швырева, Алексея Украинского и Александра Шумило
Кто-то с детства мечтает стать врачом, а кто-то и не может даже помыслить свою жизнь вне медицины. В начале своего пути сын Вадима Брагилева, одного из лучших специалистов по маммопластике в России, хотел попробовать себя в разных областях, поэтому была и общая хирургия (с дежурствами в шоковой операционной), и акушерство, и гинекология. Правда, гены и посещение клиники «ГрандМед» с ранних лет взяли свое: последние восемь лет Брагилев-младший успешно занимается пластикой. Ежедневные операции он совмещает с организационными делами клиники «КОМПОЗИТ», а еще пишет кандидатскую диссертацию на тему «Реконструктивные операции на носу». Привыкший ко всему подходить основательно и педантично, Брагилев-младший решил таким образом изучить самое, на его взгляд, сложное вмешательство (с точки зрения достижения стабильного и красивого результата) — ринопластику. Теперь по стечению обстоятельств к нему все чаще приходят за новым носом, а еще за SMAS-подтяжкой. «Я влюблен в пластическую хирургию, она мне подходит ментально. Да, мы не спасаем жизни, но мы создаем прекрасное», — говорит врач.
|
Вадим Брагилев:
«Уникальность наших хирургов заключается в обучающей базе. Они получали знания у четырех профессионалов, оперируя с каждым в паре не по одному месяцу. А вдобавок прошли стажировки и в России, и за рубежом».
-
Леонид Украинский
Леонид Украинский
ученик хирургов клиники «ГрандМед» — Вадима Брагилева, Сергея Швырева, Алексея Украинского и Александра Шумило
Продолжатель династии пластических хирургов, Леонид Украинский с ранних лет был посвящен в тайны этой профессии. За дополнительными знаниями он отправился в Первый московский медицинский университет им. Сеченова, проходил стажировку в Главном военном госпитале им. Бурденко. Затем вернулся в Петербург, чтобы поступить в ординатуру на кафедре пластической хирургии в СЗГМУ им. Мечникова. Однако признается, что самый значительный вклад в полученное им образование все же внесли дядя Алексей Украинский, известный своей любовью к ринопластике, и уважаемые коллеги из клиники «ГрандМед». «Основная проблема молодых хирургов — их некому учить. У меня было преимущество, я сразу начинал оперировать с профессионалами», — говорит врач. Сейчас проведена не одна сотня самостоятельных операций, а самыми любимыми являются эндопротезирование груди, ринопластика и липоскульптурирование тела.
-
Егор Парыгин
Егор Парыгин
ученик хирургов клиники «ГрандМед» — Вадима Брагилева, Сергея Швырева, Алексея Украинского и Александра Шумило
Для главного денди клиники «КОМПОЗИТ» дорога к пластической хирургии началась через челюстно-лицевую: выпускник медицинского факультета СПбГУ прошел суровую школу в Александровской больнице и НИИ скорой помощи, проводил реконструктивные операции пациентам после тяжелых травм и ДТП. Еще была стажировка в Massachusetts General Hospital — в течение полугода американские хирурги открыли для петербуржца допуск к своей медицинской тайне. После возвращения из Бостона Егор пришел работать в клинику «КОМПОЗИТ», где навыками врача заинтересовались еще во время его обучения в ординатуре по пластической хирургии СЗГМУ им. Мечникова. Первой самостоятельной операцией стал фейслифтинг, а сейчас, имея восемь лет хирургического опыта, он проводит весь спектр вмешательств. Парыгин называет себя перфекционистом: главное — добиться результата, который бы удовлетворил и пациента, и его самого как специалиста.
текст: Катерина Резникова
коллаж: Моника-Евгения Кузнецова
фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.