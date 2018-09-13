Рейтинг: 8 молодых пластических хирургов Петербурга, которым можно доверить свое лицо и тело

Алексей Гаврильченко

ученик Дениса Агапова, доцента кафедры пластической хирургии ПСПбГМУ им. Павлова и главного врача клиники DEGA

Когда будущий врач смотрел по MTV шоу «Доктор Голливуд», мир эстетической медицины казался привлекательным, но не самым реалистичным. Однако уже в студенчестве Алексей попал на стажировку к пластическому хирургу, а позже, выйдя из медвуза с красным дипломом, оказался в ряду ординаторов на кафедре пластики Первого меда им. Павлова. Где и познакомился с Денисом Агаповым — один из самых влиятельных пластических хирургов Петербурга обратил внимание на активного молодого врача, стал брать его на свои операции и, проникшись доверием, позвал в клинику DEGA. «У меня сформировалось правильное видение норм эстетики и канонов красоты — и в этом, конечно, большая заслуга Дениса Генриховича»,— считает Гаврильченко. За четыре года работы с Агаповым он не только освоил больше десятка операционных вмешательств (врача особенно благодарят за умело проведенные блефаропластики и липосакции), но и стал разбираться в психотипах пациентов. Алексей воспитан на заповедях петербургской школы пластической хирургии и респектует зарубежным коллегам — американцу Оскару Рамиресу и итальянцу Марио Пелле-Чераволо. С Марио молодого врача объединяет общий подход: в пластической хирургии порой не нужно изобретать велосипед и лезть в тернии — хорошего результата можно добиться, используя простые и проверенные методики.