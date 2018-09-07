8 главных трендов стоматологов: от аудио-наркоза до арт-пломб
Элайнеры победили брекеты, диджитал-cтоматология наступает, а храп и головная боль побежден в кабинетах зубных врачей. Обратились к лучшим дантистам города с вопросом «Как дела?» — и узнали только хорошие новости. Вот список из восьми главных зубных трендов.
Если у вас мигрень и храп — вам к стоматологу
Врачи выделяют три стоматологические волны. Вначале была Эстетика — все делали отбеливания и устанавливали виниры. Позже вспомнили о Функции — ведь у зубов каждого из нас есть свои особенности, правда? — и начали искать методы лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (также известного как ВНЧС). Сейчас до нас докатилась волна Здравого смысла — наконец-то мы узнали о физиологической стоматологии, той, что лечит не зубы в частности, а человека в целом. Стоматологи авторитетных клиник вступают в коллаборацию с лорами, сомнологами и остеопатами, чтобы избавить не только от кариеса, но и от храпа и проблем с осанкой. Потому что все, оказывается, взаимосвязано! Неправильный прикус может приводить к нарушению дыхания, ночному апноэ, сколиозу и проблемам с суставами, а также к головным болям. Распутать этот клубок симптомов может только опытная команда врачей. Ведь обычно основная причина страданий пациентов в том, что им не могут поставить правильный диагноз.
Куда обратиться: Бостонский Институт Эстетической Медицины (БИЭМ).
Если вы чистолюбивы, делайте чистку зубов часто
Каждому пациенту теперь можно подобрать свой метод кабинетной гигиены. У тех, кому привычный AirFlow с содовым порошком казался не самой щадящей процедурой, теперь появилась возможность проходить чистку с порошком на основе глицина — водорастворимой аминокислоты. Он подойдет пациентам с чувствительной десной, брекетами и имплантатами, а также тем, кто нуждается в частом проведении профессиональной гигиены. В некоторых клиниках название процедуры созвучно названию чудо-порошка — Clinpro. В других ее называют просто «регулярной гигиеной», потому что проходить ее можно хоть раз в три месяца. Во время процедуры зубы бережно очищают от пигментированного налета, одновременно полируя и минерализуя эмаль. После процедуры они выглядят более ухоженными и блестящими — можно сравнить это с эффектом нанесения питательной маски на волосы или покрытия их кератином. Щадящую чистку особенно любят пациенты после отбеливания или установки виниров — когда хотят, чтобы зубы оставались белоснежными примерно всегда.
Куда обратиться: стоматологическая клиника «ГрандМед», клиника DEGA.
Если вам нужна мотивация, держите фото вашей будущей улыбки
Что самое главное в любом деле? М — мотивация. Уже на первой консультации стоматолог может здорово обнадежить пациента визуализацией его будущей улыбки и нового овала лица — с помощью цифрового дизайна показать, как именно человек изменится после того, как пройдет весь курс лечения. Точность предсказания по технологии Digital Smile Design — более 90%! Зачастую только так и можно убедить некоторых пациентов наконец заняться своими зубами.
Куда обратиться: Бостонский Институт Эстетической Медицины (БИЭМ), клиника DEGA
Константин Ронкин
Президент Бостонского института эстетической медицины
«Наша задача — сделать так, чтобы пациент, которому лечение действительно показано, приступил к нему. Вот скажите, как вы обычно покупаете новую пару обуви? Ведь не потому, что она вам жизненно необходима, — в шкафу уже стоит десять пар. А потому, что при взгляде на нее у вас рождается эмоциональный отклик — хочется, и все. Но что происходит, если вы не решаетесь на покупку сразу? Свыкаетесь с мыслью, что обойдетесь и без новых туфель. Такую же аналогию можно провести с походом к стоматологу. Только когда мы говорим про здоровье человека и здоровье зубов, а не про обувь, принять четкое решение о начале лечения действительно важно. А еще я всегда настаиваю на том, что новая улыбка обладает выраженным социальным эффектом. В том числе потому, что у человека появляется уверенность в себе, а тут не за горами и радостные перемены в жизни. Сейчас мы используем концепцию эмоциональной стоматологии. Она как раз о том, как помочь человеку принять правильное решение right now — то есть в кресле врача».
Если вы тревожный, смотрите сериалы в кресле дантиста
Стоматологи делали все, чтобы их перестали бояться. И достигли успехов — лечение зубов у большинства пациентов уже не ассоциируется с болью. На помощь пришло множество инноваций. Например, стоматологи используют разработанную всего пару лет назад технологию NuCalm. Пациенту надевают наушники с музыкой, в которую «вшита» специальная программа, разработанная в Гарвардском университете. Сигнал позволяет головному мозгу работать с частотой, характерной для расслабления, засыпания и медитации. В других клиниках пациентам выдают гаджеты, чтобы они прямо в кресле смотрели любимые сериалы, — это помогает отвлечься от шума во время процедуры. Ну а самым тревожным гостям при отсутствии противопоказаний всегда можно предло- жить седацию — введение специальных препаратов под наблюдением анестезиолога. Она действует более бережно, чем наркоз, и не оставляет побочных эффектов.
Куда обратиться: стоматологическая клиника «ГрандМед», Бостонский Институт Эстетической Медицины (БИЭМ)
Если вы цените время, выбирайте 3D-сканеры и принтеры
В ближайшие десять лет стоматология максимально диджитализируется, уверены врачи. Уже сейчас вместо того, чтобы делать слепки челюсти и возиться с растворами перед протезированием, сканируют полость рта и зубы с помощью специальной насадки, напоминающей электрическую щетку, — и вот на экране 3D-снимок вашей улыбки. Сканер — не просто престижная игрушка: такое оборудование должно быть у каждой уважающей себя стоматологии. А вообще не за горами повсеместное использование 3D-принтеров при лечении зубов. Чтобы изготовить виниры, коронки или элайнеры, скоро не нужно будет ждать ответа из лаборатории — она будет установлена на столе вашего стоматолога.
Если вы хотите все и сразу, выбирайте виниры
Виниры, конечно же, по-прежнему стабильный тренд. И неудивительно: при наличии показаний это самый легкий способ исправить улыбку. Производители вовсю экспериментируют с новыми материалами, чтобы сделать «наклейки» для зубов прочнее или красивее. Но пока судить об их экспериментах рано, поэтому стоматологии предлагают нам классические и проверенные временем варианты. Выбор зависит от ситуации в полости рта, но самыми популярными остаются виниры IMAX из дисиликата лития. При этом пациенты по-прежнему выбирают ослепительно-белые оттенки — уговорить их на более натуральные цвета обычно крайне тяжело.
Куда обратиться: клиника DEGA, стоматологическая клиника «ГрандМед»
Антон Захаров
врач-стоматолог клиники эстетической медицины DEGA
«Пациенты выбирают белые, очень-очень белые виниры. Хотя врачи обычно за естественность — мне кажется, в натуральном цвете зубов больше эстетики. Знаете, есть два варианта реакции на новую улыбку. Первая: „Какие красивые у вас зубы! Кто вам их сделал?“ Или просто: „Какие красивые у вас зубы!“ Мне ближе второй вариант. Иногда я пытаюсь переубедить пациента, предлагая задуматься о более натуральных расцветках, но, конечно, не настаиваю: желание пациента в эстетической стоматологии — это закон».
Если вы переживаете за оттенок пломбы — ее покрасят
Есть такая распространенная фобия: люди боятся, что отреставрированный зуб заметен во рту и смотрится некрасиво. И этот страх побежден — теперь врачи «расписывают» пломбы стоматологическими красками. А чтобы стать профессиональными зубописцами, проходят обучение и приобретают наборы специальных кистей и пигментов.
Куда обратиться: стоматологическая клиника «ГрандМед», клиника DEGA
Любовь Рябкова
главный врач стоматологической клиники «ГрандМед»
«Мы можем сделать пломбы из материала одного цвета, просто подобрав его под оттенок зубов. Но это не гарантирует того, что пломба будет незаметна. Ведь от природы цвет зубов неоднороден: более глубокие участки зуба (фиссуры) выглядят темнее, а выступающие (бугры) — остаются светлыми. Кому-то важно, чтобы пломба была абсолютно невидима и не выглядела как „заплатка“. Бывает, пациент говорит: „Я зубы вообще прежде никогда не лечил, поэтому хочу, чтобы все было максимально натурально и органично“. Тогда из зрительно плоской монохромной пломбы мы создаем реставрацию, объемную и незаметную даже при макросъемке на объектив!»
«Мы можем сделать пломбы из материала одногоцвета, просто подобрав его под оттенок зубов. Но этоне гарантирует того, что пломба будет незаметна.Ведь от природы цвет зубов неоднороден: болееглубокие участки зуба (фиссуры) выглядят темнее,а выступающие (бугры) — остаются светлыми. Кому-товажно, чтобы пломба была абсолютно невидима и невыглядела как „заплатка“. Бывает, пациент говорит:„Я зубы вообще прежде никогда не лечил, поэтомухочу, чтобы все было максимально натурально и ор-ганично“. Тогда из зрительно плоской монохромнойпломбы мы создаем реставрацию, объемную и неза-метную даже при макросъемке на объектив!»
Если вы хотите выпрямить зубы со всеми удобствами — прозрачные капы
Элайнеры отпраздновали десятилетие своего появления в России — и продолжают упорно вытеснять керамические и сапфировые брекет-системы. По наблюдениям стоматологов клиники «ГрандМед», пациенты действительно все чаще отдают предпочтение именно прозрачным капам, ведь их можно снимать на несколько часов в день, они менее заметны, чем брекеты, и доставляют меньше неудобств. Недавно появилась серия специальных кап для детей: начинать лечение ими можно с шести лет, выправляя сменный прикус, при котором у ребенка еще остались молочные зубы. Но, несмотря на популярность элайнеров, в будущее брекеты все же берут. В некоторых случаях без них вообще не обойтись, чтобы исправить тяжелые нарушения прикуса. И хотя с появлением элайнеров из тренда вышла «золотая» модель — это золотые (в прямом смысле) брекеты «Инкогнито», крепящиеся с внутренней стороны зубов,— сами лингвальные брекеты остаются системой выбора многих пациентов.
Куда обратиться: Бостонский Институт Эстетической Медицины (БИЭМ), стоматологическая клиника «ГрандМед»
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