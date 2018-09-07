8 главных трендов стоматологов: от аудио-наркоза до арт-пломб

Президент Бостонского института эстетической медицины

«Наша задача — сделать так, чтобы пациент, которому лечение действительно показано, приступил к нему. Вот скажите, как вы обычно покупаете новую пару обуви? Ведь не потому, что она вам жизненно необходима, — в шкафу уже стоит десять пар. А потому, что при взгляде на нее у вас рождается эмоциональный отклик — хочется, и все. Но что происходит, если вы не решаетесь на покупку сразу? Свыкаетесь с мыслью, что обойдетесь и без новых туфель. Такую же аналогию можно провести с походом к стоматологу. Только когда мы говорим про здоровье человека и здоровье зубов, а не про обувь, принять четкое решение о начале лечения действительно важно. А еще я всегда настаиваю на том, что новая улыбка обладает выраженным социальным эффектом. В том числе потому, что у человека появляется уверенность в себе, а тут не за горами и радостные перемены в жизни. Сейчас мы используем концепцию эмоциональной стоматологии. Она как раз о том, как помочь человеку принять правильное решение right now — то есть в кресле врача».