25 советов для тех, кто хочет начать медитировать, но все как-то никак

Удержать внимание на объекте

1. Представьте маленького охранника, который наблюдает за тем, насколько вам удается следить за дыханием; он повысит вашу внимательность, если вы начнете отвлекаться. Этот охранник «живет» по большей части в передней поясной коре (ППК), которая сравнивает реальные действия с целевыми; ППК — часть вашего мозга, которая сильнее других вовлечена в направление и удержание внимания.

2. Используйте речевые центры мозга: считайте или отмечайте вдохи словами. Можете тихонько (на заднем плане внимания) считать каждое дыхание от 1 до 10, а потом начинать отсчет заново. Если собьетесь со счета, просто снова начинайте с единицы. (Вы также можете вести обратный отсчет — от 10 до 1 и начинать с 10, если собьетесь.) Если вы амбициозны, попробуйте десять раз сосчитать десять дыханий, чтобы в общей сложности получилось сто вдохов и выдохов, и ни разу не сбиться. Если хотите, можете считать на пальцах, каждый раз выпрямляя один, пока не разожмете все пальцы на обеих руках. Это упражнение может отлично подойти для начала медитации: поможет вам быстро войти в нужное состояние.

3. Можете аккуратно подмечать переживания, например думать «вдох, выдох» — и так о каждом дыхании. Если это поможет, тихонько отмечайте появление мыслительных объектов: «думаю», «вспоминаю», «волнуюсь», «планирую» и так далее.

4. Углубляйте вовлеченность в процесс дыхания: направляйте на него тепло, нежность и даже привязанность. Эмоции по отношению к чему-либо естественным образом усиливают внимание, кроме того, они вовлекают в процесс мозг как единое целое; соответственно, еще больше нейронных сетей связываются с объектом внимания.