Почему облажаться — это нормально. 7 способов извлекать пользу из своих факапов

Мы все беспокоимся о том, что дела могут пойти плохо. Можно попытаться обмануть себя «аффирмациями» о том, что все получится и вы всегда будете успешны. Звучит здорово, но это бред — и вы это знаете. Вы будете ошибаться, можете потерпеть неудачу в чем-то, но «пытаться думать позитивно» — это не вариант. Вам удастся снизить тревожность, только выяснив, как обращаться с ошибками и, перешагнув через неудачу, двинуться дальше.

Психолог из Йельского университета Роберт Штернберг отметил, что система образования не учит нас противостоять неудаче и эффективно с ней работать. Вы сдаетесь и критикуете себя или упорствуете? Большинство отношений, которые начинаются, когда два человека встречаются, рано или поздно заканчиваются расставанием. Если вы занимаетесь спортом, вы, вероятно, проиграете столько же раз, сколько выиграете. Если вы инвестируете, то можете потерять деньги. Штернберг заметил, что многие статьи, которые он представил на рассмотрение редакциям, были отклонены.

Неудачи в жизни неизбежны. Если это вас тревожит, важно разработать стратегию для совладания с ними. Если мы научимся противостоять неудаче и отвлекаться от нее, мы поймем, как меньше беспокоиться. Вот фразы, которые вы можете сказать себе, если потерпите неудачу. Возможно, они помогут вам уменьшить ощущение провала — и даже, если повезет, превратить неудачу в новую возможность.