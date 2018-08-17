Как кофе, алкоголь и яйца влияют на ваше сердце — отвечает кардиолог, директор центра им. Алмазова

Почему одни курят и живут до глубокой старости, а другие не курят и умирают в 50 лет?

Состояние здоровья людей зависит от многих факторов. В первую очередь на здоровье влияют генетика и эпигенетика (то, что досталось нам от родителей), состояние окружающей среды, питание, физические нагрузки и многое другое.

Можно никогда не курить, но в остальном вести нездоровый образ жизни и иметь не самую благоприятную наследственность, и это приведет к раннему развитию заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. У курильщиков восприимчивость организма к табачному дыму и тому вреду, который он наносит, также определяется генетическими и эпигенетическими особенностями. Если вам повезет, что бывает редко, у вас не будет заболеваний легких, сердца или сосудов как последствий курения. Но курение в любом случае сокращает продолжительность жизни курящего человека и его окружения (пассивных курильщиков): если бы человек не курил, продолжительность его жизни была бы больше.