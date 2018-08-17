Как кофе, алкоголь и яйца влияют на ваше сердце — отвечает кардиолог, директор центра им. Алмазова
Полезен или вреден для сердца алкоголь?
Полезен ли алкоголь? Качественный алкоголь в небольших дозах может быть полезен для здорового человека. Клинические исследования с участием более 200 000 человек показали, что ежедневный прием 150 мл легкого вина или 30 мл коньяка может снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей на 40%. Но это не означает, что можно суммировать ежедневные порции. Если вы не выпили одну допустимую дозу сегодня, это не повод выпить завтра две дозы или все дозы сразу в выходные или праздничные дни. Алкоголь — это не лекарство и не средство профилактики, он не спасет вас от сердечно-сосудистых заболеваний.
Вреден ли алкоголь? Скорее да, чем нет. Употреблять алкогольные напитки помногу вредно и часто тоже вредно. Употреблять алкоголь непонятного происхождения к тому же еще и очень опасно. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний умеренное употребление алкоголя будет безвредным, в то время как переход к избыточному употреблению алкоголя пагубно скажется на здоровье. Мужчинам, употребляющим алкоголь, необходимо ограничить его прием до 20–30 г в сутки (в пересчете на чистый спирт), а женщинам с артериальной гипертонией (АГ) — до 10–20 г в сутки. Суммарное потребление алкоголя в неделю не должно превышать 140 г для мужчин и 80 г для женщин (в пересчете на чистый спирт).
Почему одни курят и живут до глубокой старости, а другие не курят и умирают в 50 лет?
Состояние здоровья людей зависит от многих факторов. В первую очередь на здоровье влияют генетика и эпигенетика (то, что досталось нам от родителей), состояние окружающей среды, питание, физические нагрузки и многое другое.
Можно никогда не курить, но в остальном вести нездоровый образ жизни и иметь не самую благоприятную наследственность, и это приведет к раннему развитию заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. У курильщиков восприимчивость организма к табачному дыму и тому вреду, который он наносит, также определяется генетическими и эпигенетическими особенностями. Если вам повезет, что бывает редко, у вас не будет заболеваний легких, сердца или сосудов как последствий курения. Но курение в любом случае сокращает продолжительность жизни курящего человека и его окружения (пассивных курильщиков): если бы человек не курил, продолжительность его жизни была бы больше.
Что лучше, кофе или чай?
Оба эти напитка богаты антиоксидантами и кофеином, они придают бодрости, делают нас более внимательными и продуктивными, отвлекают от повседневных переживаний и стресса, улучшают настроение и снижают риск развития депрессии.
Чай содержит в два раза больше кофеина, чем кофе, однако для заваривания чашки чая мы используем намного меньшую по весу порцию чайного листа по сравнению с весом порции кофе для той же чашки напитка. Поэтому в чашке кофе оказывается в два раза больше кофеина, чем в чашке чая. В среднем (в зависимости от количества чайного листа или кофе) в чашке чая содержится 30–70 мг кофеина, а в чашке кофе его 90–160 мг.
Нормальное количество кофеина в день, которое принесет пользу и не вызовет «передозировки», составляет 200–300 мг в день. Если вы любите кофе, прислушайтесь к себе: если кофе не вызывает у вас повышения артериального давления и не увеличивает частоту пульса, то какой напиток пить утром, чай или кофе, зависит только от вашего выбора. Главное — не превышать общую ежедневную дозу кофеина и выпивать не более 2–3 чашек кофе в день.
Действительно ли сливочное масло, сало и яйца являются вредными продуктами?
Сливочное масло долгое время считалось врагом здоровью сердца и сосудов, но это не совсем так. Со сливочным маслом ситуация такая же, как и с алкоголем: очень важно обращать внимание на качество продукта и соблюдать умеренность в его употреблении. Маргарин и спреды являются более вредными для здоровья, чем сливочное масло. Модные сейчас обезжиренные молочные продукты тоже не принесут пользы, так как обезжиренные продукты содержат большее количество углеводов, что может способствовать набору веса.
Бутерброд с натуральным сливочным маслом или добавление масла в утреннюю кашу принесут пользу, но употребление сливочного масла несколько раз в день может быть избыточным и вредным: в день его можно съедать не более 20–30 граммов.
Сало является очень калорийным продуктом: в 100 граммах сала содержится 800 ккал, которые усваиваются практически полностью. По этой причине сало можно есть только в очень небольших количествах — не более 30 граммов в день.
Количество яиц, которое вы можете съесть за день без особого вреда для здоровья, зависит от вашего возраста и уровня вашего холестерина. Здоровый человек может употреблять до 3–6 яиц в неделю. Пожилым людям достаточно одного яйца в неделю. Если у вас повышен холестерин, но вы любите яйца, то хорошим вариантом будет съедать один желток и 2–3 белка.
Нужно ли регулярно проходить проверку сердца у врача?
После 35 лет раз в три года или чаще необходимо проверять основные показатели: артериальное давление (АД), уровень глюкозы (сахара), холестерина и триглицеридов в крови, а также делать электрокардиограммы (ЭКГ), которые помогут определить, есть ли у вас факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и что вы можете изменить в своей жизни, чтобы снизить риск их возникновения.
Если у вас в семье есть близкие родственники, страдающие от сердечно-сосудистых проблем, то необходимо проверяться один раз в год. В возрасте старше 50 лет измерять артериальное давление нужно не реже одного раза в полгода, а контролировать уровень глюкозы (сахара), холестерина и триглицеридов в крови и делать ЭКГ надо один раз в год даже при отсутствии жалоб.
Отрывок предоставлен для публикации издательской группой ЭКСМО-АСТ.
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