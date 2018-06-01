В России появились первые «раскрашенные» по уровню сахара и соли продукты

На полках российских магазинов можно найти первые продукты с особыми красными, зелеными и желтыми индикаторами на упаковке. Такая маркировка указывает на наличие или отсутствие в них трансжиров, а также на уровень содержания насыщенных жирных кислот, натрия и добавленного сахара.

Маркировка вводится в рамках проекта «Светофор», который обсуждался в России не один год (его инициатором был Роспотребнадзор). Главная задача — донести подробную и понятную информацию до потребителя и цветом показать ему содержание соли, сахара и жиров в продуктах. Благодаря этому человек сможет осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие — умеренно.

Сейчас маркировка уже появилась на мороженом от от компании Unilever. Например, у Ekzo оказалось низкое содержание жиров, соли и среднее содержание сахара. Его отметили зеленым цветом. Скоро такую маркировку нанесут на свою продукцию все производители молочной продукции и мяса птицы.