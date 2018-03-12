В Петербурге заболеваемость гриппом достигла максимума

На прошлой неделе в Городскую инфекционную больницу им. Боткина доставили почти 600 человек с симптомами гриппа и ОРВИ - это рекорд с начала эпидемиологического сезона. Главный врач Городской инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев подтверждает: сейчас в городе заболеваемость гриппом находится на пике.

Как объяснил медик «Доктору Питеру», поздний всплеск заболеваемости гриппом связан с наслоением заболеваемости гриппом А на волну весеннего гриппа В. Петербуржцы продолжат активно заболевать гриппом и ОРВИ на этой неделе, а потом заболеваемость пойдет на спад.

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