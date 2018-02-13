Почему петербуржцы так часто болеют раком? 8 важных вопросов к онкологам
Вместе с «Фондом профилактики рака» мы ответили на распространенные вопросы об онкологических заболеваниях — как рак связан со стрессом, нужно ли сдавать тесты на онкомаркеры и можно ли вообще от него как-то защититься.
1. Почему в Петербурге заболеваемость раком одна из самых высоких в России?
Никто толком не понимает, почему Петербург лидирует по заболеваемости. Объяснения, которые мы зачастую слышим, что это из-за пожилого населения - несостоятельны. Ведь Санкт-Петербург лидирует даже по стандартизованной по возрасту заболеваемости. Вообще версий на эту тему много. От чиновников доводилось слышать даже такую: в Петербурге много гранитных набережных, а гранит — радиоактивен. В общем, по их версии, виноват Петр I.
Одна из версий, которая кажется не столь курьезной: в Петербурге лучше, чем в других регионах, регистрируется заболеваемость, и поэтому количество заболевших достигает рекордных значений. Но гораздо интереснее, почему Петербург, при наличии нескольких крупных онкологических центров, занимает лидирующие позиции еще и по смертности от рака. Чтобы точно ответить на эти вопросы, необходимо улучшить систему сбора данных статистики.
2. Я постоянно нервничаю — мой риск заболеть раком повышается?
Если говорить о стрессе в контексте онкологических заболеваний, то достоверных данных о такой взаимосвязи нет. Но после длительных переживаний нам грозят другие проблемы со здоровьем. Дело в том, что во время стресса происходит активация центральной нервной системы, мозгового слоя надпочечников, щитовидной железы. Долгое пребывание в таком состоянии истощает организм. Возникает так называемый дистресс, который может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с пищеварением, нарушениям в репродуктивной функции, а также иммунодефициту.
3. Все говорят про онкомаркеры, которые можно сдать и выяснить предрасположенность к раку. Это правда работает?
Запомните: для диагностики рака или выявления предрасположенности к нему онкомаркеры не должны применяться. Онкомаркеры – это специфические молекулы, которые выделяются как нормальными тканями организма, так и опухолевыми. И повышенный уровень молекул не может свидетельствовать о том, что у вас рак, а нормальный уровень не гарантирует, что рака нет. Например, хронические воспалительные заболевания вызывают подъём уровня онкомаркеров. Однако онкомаркеры успешно применяются для оценки динамики лечения пациентов с уже установленным онкологическим диагнозом и для диагностики рецидивов.
4. А что насчет генетических тестов? Их стоит проходить?
Каждый десятый случай онкологического заболевания — это проявление мутаций, заложенных в наших генах с самого рождения. Если человек знает об имеющихся у него унаследованных мутациях, он сможет предотвратить развитие конкретного заболевания, риск возникновения которого у него очень велик.
Наследственные формы есть практически у любого онкологического заболевания. Известны опухолевые синдромы, которые вызывают рак молочной железы и яичников, желудка, кишечника, мозга, кожи, щитовидной железы, матки.
Определить, являетесь ли вы обладателем наследственных мутаций, можно с помощью генетического теста. Вам следует обеспокоиться, если:
- у вас несколько случаев одного вида рака в семье;
- заболевания у родственника в слишком раннем для этого вида рака возрасте (для большинства видов рака – раньше 50 лет);
- больше одного типа рака у родственника;
- рак у родственника в каждом из парных органов (например, опухоль обнаружили в обеих молочных железах, почках или легких)
Если для вашей семьи характерно что-либо из вышеперечисленного, вам следует проконсультироваться у врача-генетика. Он определит, есть ли медицинские показания для того, чтобы сдавать генетический тест.
5. Рак бывает разный, а есть общие симптомы, по которым его можно заподозрить?
Некоторые онкологические заболевания, например, опухоли лимфатической системы, проявляются такими общими симптомами, как слабость, снижение работоспособности, необоснованная лихорадка, потливость, потеря массы тела.
Если же рак имеет определенную локализацию, то его первые проявления будут связаны с непосредственным расположением очага болезни. Поэтому у каждого типа раковой опухоли все же свой особенный спектр симптомов, на основании которых можно заподозрить неладное.
6. Если у меня есть доброкачественная опухоль, мой риск заболеть раком повышается?
Доброкачественные опухоли не метастазируют и не приводят к развитию местных рецидивов. Кроме этого, по своей структуре они напоминают нормальную ткань организма. Так что для большинства доброкачественных опухолей риск перерождения в раковые стремится к нулю. Однако в некоторых случаях доброкачественные опухоли все же могут озлокачествиться: в первую очередь, это бывает с полипами толстой и прямой кишки.
7. Если обнаружили рак, стоит начинать искать деньги для лечения за рубежом?
Ответить однозначно невозможно. Решение о месте своего лечения пациент принимает самостоятельно. Но для этого он должен обладать полной информацией о вариантах лечения, перспективах, возможных осложнениях.
В крупных российских онкологических центрах очень хорошее состояние материально-технической базы. Но помимо нее необходима и грамотная мультидисциплинарная команда врачей, состоящая из хирурга, химиотерапевта и лучевого терапевта. Это тоже есть в ряде российских учреждений, но пока не везде.
При этом сами пациенты до сих пор считают, что самое важное - выбрать не учреждение, а конкретного врача. Наверное, тут можно дать следующий совет: если вы смогли найти врача, который рассказал о всех плюсах и минусах предложенного лечения, показал альтернативы, объяснил необходимость всех медицинских манипуляций, то есть основания полагать, что этому специалисту можно доверять .
8. Могу ли я вообще что-нибудь сделать, чтобы защититься от рака?
Можете. Около трети всех случаев рака можно предотвратить.
Снижение рисков развития онкологического заболевания называется первичной профилактикой. Среди этих рисков — курение и употребление алкоголя, ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, избыточный вес, неправильное питание, хронические воспаления, гиподинамия, вирусы папилломы человека, вирусы гепатита, инфекция бактерией Helicobacter pylori.
По крайне мере, бросьте курить. Курение табака вызывает заболевания легких, пищевода, гортани, рта, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. Пассивное курение является причиной рака легких и у некурящих людей. А жевательный табак вызывает рак полости рта, пищевода и поджелудочной железы.
Вакцинация против вируса гепатита B и некоторых штаммов ВПЧ снизит риск развития рака печени и шейки матки, рака гортани. Также исследования показывают, что уменьшение потребления красного мяса и продуктов из него и увеличение употребление овощей и фруктов снижает возникновение колоректального рака.
Материал подготовлен экспертами проекта Profilaktika.Media.
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