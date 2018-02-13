Почему петербуржцы так часто болеют раком? 8 важных вопросов к онкологам

1. Почему в Петербурге заболеваемость раком одна из самых высоких в России?

Никто толком не понимает, почему Петербург лидирует по заболеваемости. Объяснения, которые мы зачастую слышим, что это из-за пожилого населения - несостоятельны. Ведь Санкт-Петербург лидирует даже по стандартизованной по возрасту заболеваемости. Вообще версий на эту тему много. От чиновников доводилось слышать даже такую: в Петербурге много гранитных набережных, а гранит — радиоактивен. В общем, по их версии, виноват Петр I.

Одна из версий, которая кажется не столь курьезной: в Петербурге лучше, чем в других регионах, регистрируется заболеваемость, и поэтому количество заболевших достигает рекордных значений. Но гораздо интереснее, почему Петербург, при наличии нескольких крупных онкологических центров, занимает лидирующие позиции еще и по смертности от рака. Чтобы точно ответить на эти вопросы, необходимо улучшить систему сбора данных статистики.