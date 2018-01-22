Простуду лечить не нужно. И вот почему

ОРВИ, оно же ОРЗ, оно же простуда – пожалуй, самое мифологизированное заболевание. Некоторые из этих мифов достаточно безобидные – например, о целительном стакане теплого молока с минеральной водой, другие очень даже вредные. Давайте разбираться.

Антибиотики

Больше всего при ОРВИ врачи боятся бактериальных осложнений - это когда на фоне вирусной инфекции происходит снижение иммунитета и наш организм атакуют бактерии (вирусы и бактерии – разные микроорганизмы!). Многие пациенты знают это и начинают принимать антибиотики. Хотят избавиться даже от гипотетической угрозы получить бактериальное осложнение. Только это бесполезно, о чём свидетельствует исследование, проведенное в 2015 году. Его итог очень простой: на продолжительность болезни приём антибиотиков (по сравнению с плацебо) никак не повлиял, а вот количество побочных эффектов было достаточно велико.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Анальгин, аспирин или ибупрофен помогают облегчить состояние при простуде, но никак не влияют на ваше выздоровление. Лечиться ими бессмысленно и вредно, а принимать их стоит только при температуре выше 38,5 градусов и в случае, если на фоне лихорадки когда-нибудь случались судороги.

НПВС негативно действуют на слизистую оболочку желудка — поэтому если вы страдает гастритом, эзофагитом или язвенной болезнью желудка, то целесообразно будет ограничить приём НПВС, либо принимать их совместно с препаратами, понижающими кислотность желудка, например, Омепразол или Нексиум).

Противовирусные препараты и иммуномодуляторы

Существуют исследования, которые показали эффективность некоторых противовирусных препаратов во время простуды. Проблема заключается в том, что практически все эти исследования проведены у нас в России, а не за рубежом. И к их результатам имеются определенные вопросы.

Ни в одном зарубежном руководстве по лечению ОРВИ вообще нет никаких антивирусных и иммуномодулирующих препаратов. Поэтому я своим пациентам такие препараты не назначаю.