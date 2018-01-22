Простуду лечить не нужно. И вот почему

Филипп Кузьменко, терапевт из Петербурга и автор популярного медицинского Telegram­-канала «Доктор Фил», развенчал для нас основные мифы о лечении ОРВИ. Есть ли смысл объедаться аскорбиновой кислотой при первых признаках простуды и зачем иметь в аптечке бальзам «Звездочка»?

ОРВИ, оно же ОРЗ, оно же простуда – пожалуй, самое мифологизированное заболевание. Некоторые из этих мифов достаточно безобидные – например, о целительном стакане теплого молока с минеральной водой, другие очень даже вредные. Давайте разбираться.

Антибиотики

Больше всего при ОРВИ врачи боятся бактериальных осложнений - это когда на фоне вирусной инфекции происходит снижение иммунитета и наш организм атакуют бактерии (вирусы и бактерии – разные микроорганизмы!). Многие пациенты знают это и начинают принимать антибиотики. Хотят избавиться даже от гипотетической угрозы получить бактериальное осложнение. Только это бесполезно, о чём свидетельствует исследование, проведенное в 2015 году. Его итог очень простой: на продолжительность болезни приём антибиотиков (по сравнению с плацебо) никак не повлиял, а вот количество побочных эффектов было достаточно велико.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Анальгин, аспирин или ибупрофен помогают облегчить состояние при простуде, но никак не влияют на ваше выздоровление. Лечиться ими бессмысленно и вредно, а принимать их стоит только при температуре выше 38,5 градусов и в случае, если на фоне лихорадки когда-нибудь случались судороги.

НПВС негативно действуют на слизистую оболочку желудка — поэтому если вы страдает гастритом, эзофагитом или язвенной болезнью желудка, то целесообразно будет ограничить приём НПВС, либо принимать их совместно с препаратами, понижающими кислотность желудка, например, Омепразол или Нексиум).

Противовирусные препараты и иммуномодуляторы

Существуют исследования, которые показали эффективность некоторых противовирусных препаратов во время простуды. Проблема заключается в том, что практически все эти исследования проведены у нас в России, а не за рубежом. И к их результатам имеются определенные вопросы.

Ни в одном зарубежном руководстве по лечению ОРВИ вообще нет никаких антивирусных и иммуномодулирующих препаратов. Поэтому я своим пациентам такие препараты не назначаю.

Поливитамины

Откуда у пациентов привычка принимать витаминные комплексы, мне неизвестно. Вероятно, это маркетинг сделал своё дело. На самом деле поливитамины — это медикаментозные препараты (как антибиотики или НПВС), которые имеют как показания, так и противопоказания. И показание у поливитаминов только одно – их недостаток или авитаминоз.

Многие связывают авитаминоз со слабостью, сонливостью или забывчивостью. В действительности эти проявления к нему никак не относятся. Недостаток витаминов — это серьёзные заболевания. Например, куриная слепота, которая проявляется ухудшением сумеречного зрения и возникает вследствие недостатка витамина А в рационе.

На самом деле только одной категории пациентов показан приём поливитаминов — это женщины, готовящиеся к зачатию ребенка или беременные в первом триместре. Есть исследования, которые доказали, что в этот период приём специальных поливитаминов для беременных уменьшает риски врожденных патологий. При простуде же прием поливитаминов бесполезен.

Витамин С

«Кажется, я заболеваю, надо принять ударную дозу витамина С»,— думаете вы и идёте на кухню за аскорбинками поднимать свой иммунитет. Но исследования показали, что никакого положительного эффекта приём витамина С при простуде не приносит. Впрочем, эффект плацебо никто не отменял. Вывод один — витамин С бесполезен при простуде (впрочем, и не вреден).

Мед, чеснок и «Звёздочка»

Наверное, вы уже решили, что здесь и писать-то не о чем – всё миф. Но, как ни странно, есть народные средства, которые доказано помогают при простуде.

Например, гречишный мёд может уменьшить проявление ночного кашля у детей. А чеснок, благодаря входящему в его состав веществу аллицину, уменьшает частоту простуды. Правда, при проведении соответствующего исследования, испытуемые принимали не сам чеснок, а экстракт, равный 180 мг аллицина в сутки. В одном же зубчике чеснока находится примерно 5-9 мг.

И наконец, за рубежом есть такое средство, как VaporRub, которое по своему составу ближе всего походит на нашу знаменитый вьетнамский бальзам «Звёздочка». Нанося мазь на область шеи и груди, можно уменьшить проявление симптомов простуды и таким образом облегчить своё самочувствие.

А чем же лечить простуду?

Никаких чудодейственных препаратов, которые излечили бы вас от простуды за пару дней, до сих пор не изобретено. Но чтобы не заработать осложнений и уложиться как можно в меньший срок, соблюдайте несколько простых правил. Это постельный режим, обильное питье, а также частое проветривание помещений и увлажнение воздуха.

Полезно промывание носа солевыми растворами. А при сильном насморке или заложенности носа вам могут помочь сосудосуживающие капли, содержащие ксилометазолин. Но будьте осторожны, длительный приём этих средств может вызвать привыкание.

Еще своим пациентам я назначаю полоскание горла антисептическими растворами (хлорофиллипт, фурацилин, хлоргексидин) и по мере надобности — прием отхаркивающих средств.

Комментарии (1)

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  • Алефтина Клименко 22 янв., 2018
    Я только что переболела ОРВИ. Температура была в первый день 37,2.Сильно болело в горле,Каждые два часа полоскала горло всевозможными препаратами .Позже появилось заложенность носа,Промывала солевым раствором. При кашле пила отхаркивающие.Неделю проболела.Но ничего серьезного не принимала.А вот флюорографию сделала. Результат хороший.

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