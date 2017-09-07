18 вещей, которые необходимо выбросить, чтобы стать здоровым

5. Изношенные беговые кроссовки

Беговые кроссовки, даже самые качественные и дорогие, должны меняться каждые 500-600 километров. Для любителей бега, которые преодолевают расстояние примерно в 50 километров в неделю, это означает, что кроссовки придется менять каждые три месяца.

Когда кроссовки изнашиваются, они теряют способность амортизировать стопу при ударе ее о землю во время бега, соответственно, сила удара приходится на кости ступни, что может привести к травмам и растяжениям. Если вы не занимаетесь бегом регулярно, лучше просто отслеживать внешний вид обуви, и как только кроссовки начнут его терять, можете смело выкинуть их на помойку.