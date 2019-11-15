Apple планирует запустить единую подписку на собственные сервисы

Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.

Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.

После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.