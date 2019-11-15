К 2020 году корпорация Apple может ввести единую подписку на собственные сервисы. Как пишет Bloomberg со ссылкой на независимые источники, в нее планируется включить стриминговые Apple Music и Apple TV+, News+, облако iCloud и Apple Arcade.
Apple планирует запустить единую подписку на собственные сервисы
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Фото: Shutterstock.com
Стоимость единой подписки на собственные сервисы Apple, в которую могут войти Apple Music, Apple TV+, News+, облако iCloud и Apple Arcade, пока не называется. Как полагают источники издания, путем введения единой подписки компания планирует привлечь больше пользователей.
Подобное объединение может стать невыгодным для новостных СМИ. В настоящий момент стоимость отдельной подписки на Apple News+ составляет 10 долларов в месяц — половину доходов забирает Apple, а остальным делится с издательствами. Как предполагают эксперты, единая подписка может стать причиной еще большей потери прибыли для СМИ.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.
После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.
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