Motorola перезапускает раскладушки! Посмотрите, как выглядит новый Razr — с гибким экраном и клавиатурой из «нулевых»

В сложенном виде новый смартфон от Motorola представляет собой небольшой прямоугольник с камерой и внешним дисплеем — он может отображать уведомления, элементы управления музыкой, время, а также использоваться в режиме селфи-камеры (да-да!). В разложенном виде Razr имитирует дизайн оригинальной модели 2004 года — вернулся даже выступ снизу.

В Motorola полностью уверены в долговечности основного дисплея Flex View — гибкого OLED-дисплея диагональю 6,2 дюйма. Его защитили от воды, царапин и попадания мусора, однако плавать с гаджетом все-таки не рекомендуют. Внутри обновленной легенды процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 2510 мАч, поддержка eSim и датчика отпечатка пальцев. Смартфон Razr работает на Android 9.