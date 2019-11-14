Motorola перезапускает раскладушки! Посмотрите, как выглядит новый Razr — с гибким экраном и клавиатурой из «нулевых»

Motorola (теперь официально!) перезапускает раскладушки. Компания представила новый смартфон Razr со складывающимся пополам экраном. Новое устройство практически в точности имитирует интерфейс легендарного Razr V3, оригинальной модели 2004 года — даже кнопочную клавиатуру с подсветкой.
В сложенном виде новый смартфон от Motorola представляет собой небольшой прямоугольник с камерой и внешним дисплеем — он может отображать уведомления, элементы управления музыкой, время, а также использоваться в режиме селфи-камеры (да-да!). В разложенном виде Razr имитирует дизайн оригинальной модели 2004 года — вернулся даже выступ снизу.
В Motorola полностью уверены в долговечности основного дисплея Flex View — гибкого OLED-дисплея диагональю 6,2 дюйма. Его защитили от воды, царапин и попадания мусора, однако плавать с гаджетом все-таки не рекомендуют. Внутри обновленной легенды процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 2510 мАч, поддержка eSim и датчика отпечатка пальцев. Смартфон Razr работает на Android 9.
Отдельно разработчики добавили функцию имитации интерфейса оригинальной раскладушки от Motorola из «нулевых». При ее включении Razr превратится в Razr V3 2004 года и обзаведется клавиатурой с подсветкой, меню с боковыми кнопками и даже той самой заставкой, на которую помещалось всего четыре функции — например, настройки или Bluetooth.
Продажи Razr от Motorola стартуют в январе 2020 года по цене в 1499 долларов. В России, вероятно, смартфон не появится — как и все последние устройства компании.
Напомним, первая партия Galaxy Fold с гибким экраном была полностью распродана в России за три дня после старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре уже 18 сентября. Выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. Позже компания представила еще один смартфон-раскладушку с гибким экраном. Новый гаджет сгибается пополам, а не поперек — прямо как старые телефоны-раскладушки!
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