Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro

Главное отличие новинки — самый большой, 16-дюймовый дисплей Retina с разрешением 3072x1920 пикселей (в общей сложности почти 6 миллионов!). Кроме того, при производстве ноутбуков каждый дисплей подвергается индивидуальной калибровке, поэтому баланс белого, гамма и основные цвета передают изображение максимально точно.

В новых MacBook Pro установлена улучшенная система охлаждения, за счет чего увеличивается производительность ноутбука. Обновился и аккумулятор. Он снабжен самой высокой емкостью среди всех ноутбуков от Apple — 100 ватт в час, что обеспечивает до 11 часов при беспроводном подключении к интернету или просмотре видео. А еще это первый MacBook с накопителем 8 (да-да!) терабайт.