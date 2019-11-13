Компания Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке ноутбуков с 2012 года. И самый профессиональный для работы — внутри мастодонта 8‑ядерным процессор, память до 64 ГБ, графический процессор нового поколения и обновленная система охлаждения.
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
-
Здесь и далее фото: Apple
Главное отличие новинки — самый большой, 16-дюймовый дисплей Retina с разрешением 3072x1920 пикселей (в общей сложности почти 6 миллионов!). Кроме того, при производстве ноутбуков каждый дисплей подвергается индивидуальной калибровке, поэтому баланс белого, гамма и основные цвета передают изображение максимально точно.
В новых MacBook Pro установлена улучшенная система охлаждения, за счет чего увеличивается производительность ноутбука. Обновился и аккумулятор. Он снабжен самой высокой емкостью среди всех ноутбуков от Apple — 100 ватт в час, что обеспечивает до 11 часов при беспроводном подключении к интернету или просмотре видео. А еще это первый MacBook с накопителем 8 (да-да!) терабайт.
На смену клавиатуре «бабочке» пришли «ножницы» — MacBook Pro оснащен Magic Keyboard с ходом клавиш 1 миллиметр, поэтому набор текста стал точнее и удобнее. Также ноутбук оснащен панелью Touch Bar, датчиком Touch ID и аудиосистемой из шести динамиков — понравится музыкантам, ведущим подкастов и видеомонтажерам.
Стоимость 16-дюймового MacBook Pro — 190 990 рублей. В настоящее время он уже доступен для заказа на сайте Apple.
10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии прошла ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS, а также презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, презентовала iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, а еще новые AirPods Pro.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.