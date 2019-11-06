В настоящее время поправки в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей», обязывающие производителей предустанавливать на свою продукцию российское ПО, активно поддерживается правительством страны. В случае, если проект будет принят в последующих чтениях, он вступит в силу с 1 июля 2020 года, что станет угрозой нахождения корпорации Apple на российском рынке. Причиной, как предполагают эксперты, в принципиальной позиции компании, касающейся iOS — Apple никогда не предустанавливала в собственное ПО сторонние приложения.

Как считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России. «Эти требования технически нереализуемы многими производителями и могут привести к уходу с легального российского рынка в России ряда крупных производителей. В результате начнут расти серые продажи техники таких производителей, где в любом случае не будет предустановленных российских приложений», — говорит он.

Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.