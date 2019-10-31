Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном

Судя по представленному Samsung промо-ролику, новый смартфон компании может сгибаться по вертикали, а также складываться под углом 90 градусов. В таком положении нижняя половина дисплея превращается в панель управления. Дата выхода, параметры и даже название новой модели пока не разглашаются.

Первый телефон «раскладушка» появился в 1989 году. Преимущества такого гаджета заключались компактности, простоте использования и даже психологическом комфорте — телефон не вызывал ощущения «разговора в пустоту», характерного для небольших телефонов. Кроме того, в закрытом состоянии клавиатура и дисплей были хорошо защищены от внешних воздействий. Однако главным недостатком «раскладушек» была их недолговечность — из-за движущегося крепления соединительный шлейф перегибался.

Напомним, первая партия Galaxy Fold с гибким экраном была полностью распродана в России за три дня после старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре уже 18 сентября. Выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана.