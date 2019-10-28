Компания Apple представила новые AirPods. Обновленные наушники AirPods Pro получили функцию шумоподавления, которая обеспечивается при помощи сменных амбушюров из силикона.
Apple презентовала новые AirPods Pro
Каждый наушник AirPods Pro поставляется с тремя парами амбушюров различного размера. Вкладыши из силикона соответствуют контурам уха, обеспечивают удобную посадку и «превосходное уплотнение» — что является главным фактором для функции шумоподавления. Также AirPods Pro оснащены вентиляционной системой, необходимой для выравнивания давления внутри уха, и водонепроницаемостью.
«AirPods — самые продаваемые наушники в мире. Возможность установки одним касанием, невероятный звук и культовый дизайн сделали их любимым продуктом Apple, но с AirPods Pro мы двигаемся дальше. Они обеспечивают потрясающее звучание благодаря адаптивному эквалайзеру, имеют инновационный режим активного шумоподавления. Мы считаем, что клиентам понравится это дополнение к семейству AirPods», — заявил старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер.
AirPods Pro поддерживают до 5 часов работы в автономном режиме и до 4,5 — в режиме активного шумоподавления. А дополнительная зарядка от чехла обеспечивает до 24 часов прослушивания музыки и 18-ти — в работы в режиме разговора. Новые AirPods Pro поступят в продажу 30 октября по цене в 249 долларов.
Напомним, на грядущей презентации Apple ожидается, что компания представит новый MacBook Pro. Он обещает стать самым большим в линейке ноутбуков от Apple с 2012 года — тогда с продажи был снят MacBook Pro 17. Мастодонт получит экран диагональю не менее 16 дюймов, однако визуально выделяться не будет и из-за тонких рамок будет напоминать 15-дюймовые модели.
10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии прошла ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS, а также презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, а еще презентовала iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID.
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