Apple презентовала новые AirPods Pro

Каждый наушник AirPods Pro поставляется с тремя парами амбушюров различного размера. Вкладыши из силикона соответствуют контурам уха, обеспечивают удобную посадку и «превосходное уплотнение» — что является главным фактором для функции шумоподавления. Также AirPods Pro оснащены вентиляционной системой, необходимой для выравнивания давления внутри уха, и водонепроницаемостью.

«AirPods — самые продаваемые наушники в мире. Возможность установки одним касанием, невероятный звук и культовый дизайн сделали их любимым продуктом Apple, но с AirPods Pro мы двигаемся дальше. Они обеспечивают потрясающее звучание благодаря адаптивному эквалайзеру, имеют инновационный режим активного шумоподавления. Мы считаем, что клиентам понравится это дополнение к семейству AirPods», — заявил старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер.

AirPods Pro поддерживают до 5 часов работы в автономном режиме и до 4,5 — в режиме активного шумоподавления. А дополнительная зарядка от чехла обеспечивает до 24 часов прослушивания музыки и 18-ти — в работы в режиме разговора. Новые AirPods Pro поступят в продажу 30 октября по цене в 249 долларов.