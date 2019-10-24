Как рассказал «Ведомостям» управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин, eSim будет работать в сетях сразу нескольких операторов. Карта сама выберет сеть по лучшему качеству сигнала и цене в зависимости от страны или места пребывания абонента. Зарегистрировать виртуальную сим-карту от Easy4 можно через приложение Easy4, интегрированное с порталом «Госуслуги» — с помощью электронной подписи, или через приложение EasyID — оно сканирует лицо клиента и паспорт.

На сегодняшний день компания заключила договор с оператором сотовой связи Tele2. Как пишет издание, Easy4 также удалось договориться с «Мегафоном» и МТС о сотрудничестве в национальном роуминге — в случае чрезвычайных происшествий, владельцы eSim смогут пользоваться их услугами связи на ограниченных территориях.

eSim — встроенная сим-карта или универсальная интегральная плата, которая записывает номер телефона абонента через специальное приложение. Функцию поддерживают последние модели iPhone, начиная с XS, смартфоны от Google, планшеты и часы от Samsung и Apple. В некоторых смартфонах и гаджетах модули eSim позволяют сохранить до пяти абонентских профилей.

Эксперимент с технологией eSIM в России проводит Tele2. Тестовые подключения в настоящий момент проводятся в нескольких салонах оператора — однако пока что по паспорту и с получением физической сим-карты. По мнению экспертов, внедрение eSIM повлечет за собой серьезные изменения в отрасли — дилерские сети физических «симок» окажутся не нужны, а позже станет ощутимым и перераспределение абонентов между операторами.

Напомним, в России начали работу над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов, подключение к связи через которую будет осуществляться по голосу и фотографии. Новинка позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт eSIM, а также избавит пользователя от необходимости приходить с паспортом в офис оператора.