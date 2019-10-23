ELARI анонсировали новые гаджеты для взрослых и детей

Команда ELARI — одного из лидеров российского рынка электроники — создает гаджеты, чтобы сделать жизнь людей более удобной и счастливой. За каждым новым релизом ELARI стоит глубокая философия бренда и неординарная личность его основателя Йосефа Закса.
Важное место в обновленной коллекции ELARI занимают устройства, разработанные вместе с компанией Яндекс. Главная фишка флагманских детских смарт-часов ELARI KidPhone 3G, беспроводной колонки ELARI SmartBeat и новой линейки гаджетов для управления «умным домом» ELARI SmartHome — возможность голосового управления с помощью «Алисы».
Недетские технологии для маленьких
ELARI KidPhone 3G — развивающие смарт-часы с голосовым помощником от Яндекса. Теперь это не просто часы с трекером для мониторинга геолокации ребенка. Новая операционная система дает детям возможность открывать для себя способности «Алисы» без необходимости разучивать голосовые команды, которые ранее требовались для доступа к этому функционалу. Родители смогут приобретать и добавлять новый развлекательный и развивающий контент на часы прямо из «магазина». Купленные аудио будут также доступны через беспроводную колонку c «Алисой» ELARI SmartBeat. Также в часы интегрировали SOS-кнопку для быстрого информирования родителей об экстренной ситуации.
Устройство подойдет для детей дошкольного и младшего школьного возраста и учитывает необходимые ограничения по контенту. Родители могут удаленно регулировать работу часов со своих смартфонов с помощью приложения ELARI SafeFamily для iOS и Android.
«Умный дом» стал еще умнее
Управлять устройствами в доме стало еще проще. Включать и выключать приборы или задавать различные алгоритмы (например открылась дверь, пришло уведомление на телефон, включился свет и кондиционер) теперь тоже можно голосом с помощью «Алисы» или через приложение ELARI SmartHome. В линейке гаджетов ELARI для «умного дома» — «умные» розетки, лампы, универсальный ИК-пульт, различные датчики, робот-пылесос и другие девайсы.
Море звука в двух каплях
Главная особенность ELARI EarDrops — отличное для бюджетных беспроводных наушников качество звука. Инженерам и дизайнерам компании удалось добиться идеального баланса формы и содержания: при весе всего 3,9 граммов и цене 3 990 рублей эти наушники обеспечивают высокую чистоту звука во всем диапазоне.
Среди других важных качеств наушников: работают в автономном режиме до 4 часов, созданы с учетом анатомии ушной раковины человека, отлично фиксируются, а кейс для наушников имеет индикатор уровня заряда аккумулятора.
Лицом нового продукта стал популярный рэпер и музыкальный продюсер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib. Он же первым оценил качество звука и эргономичный дизайн наушников: «В большинстве наушников много саба, и ты слышишь один бас, который перекрывает все остальные частоты. В ELARI EarDrops все раздельно: есть низ, есть середина, есть верха. Для меня это очень важно. Реально хорошие уши!».
Новые решения для создания «умных городов»
Совместно с итальянской компанией URBANA SMART SOLUTIONS бренд ELARI запускает проект ELARI URBANA. Главная цель сотрудничества — масштабная автоматизация в городах и на предприятиях. Она призвана снизить энергозатраты, повысить эффективность и безопасность городской и индустриальной инфраструктуры в России и странах СНГ.
Компания URBANA разрабатывает программное обеспечение и производит устройства для систем управления «умными городами»: контроллеры, шлюзы, датчики, камеры и многое другое. В портфолио URBANA — более 25 успешных проектов в Италии, на Балканах, в Индонезии и Австралии. Решения URBANA уже сейчас помогают городам и крупным частным предприятиям за рубежом снизить затраты на электроэнергию на 35-40%, оптимизировать деятельность городских служб, повысить безопасность городской и индустриальной инфраструктуры через централизованный контроль и управление многими ее элементами.
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