ELARI анонсировали новые гаджеты для взрослых и детей

Море звука в двух каплях

Главная особенность ELARI EarDrops — отличное для бюджетных беспроводных наушников качество звука. Инженерам и дизайнерам компании удалось добиться идеального баланса формы и содержания: при весе всего 3,9 граммов и цене 3 990 рублей эти наушники обеспечивают высокую чистоту звука во всем диапазоне.

Среди других важных качеств наушников: работают в автономном режиме до 4 часов, созданы с учетом анатомии ушной раковины человека, отлично фиксируются, а кейс для наушников имеет индикатор уровня заряда аккумулятора.

Лицом нового продукта стал популярный рэпер и музыкальный продюсер Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib. Он же первым оценил качество звука и эргономичный дизайн наушников: «В большинстве наушников много саба, и ты слышишь один бас, который перекрывает все остальные частоты. В ELARI EarDrops все раздельно: есть низ, есть середина, есть верха. Для меня это очень важно. Реально хорошие уши!».

Новые решения для создания «умных городов»

Совместно с итальянской компанией URBANA SMART SOLUTIONS бренд ELARI запускает проект ELARI URBANA. Главная цель сотрудничества — масштабная автоматизация в городах и на предприятиях. Она призвана снизить энергозатраты, повысить эффективность и безопасность городской и индустриальной инфраструктуры в России и странах СНГ.

Компания URBANA разрабатывает программное обеспечение и производит устройства для систем управления «умными городами»: контроллеры, шлюзы, датчики, камеры и многое другое. В портфолио URBANA — более 25 успешных проектов в Италии, на Балканах, в Индонезии и Австралии. Решения URBANA уже сейчас помогают городам и крупным частным предприятиям за рубежом снизить затраты на электроэнергию на 35-40%, оптимизировать деятельность городских служб, повысить безопасность городской и индустриальной инфраструктуры через централизованный контроль и управление многими ее элементами.