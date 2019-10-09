Создатель Android Энди Рубин показал в своем Twitter новый смартфон компании Essential, которую он возглавляет. Гаджет имеет вытянутый (очень!) экран и внешне напоминает пульт.
Создатель Android Энди Рубин показал новый смартфон с вытянутым экраном. И он похож на пульт!
Как рассказали представители компании изданию The Verge, показанные Рубином образцы ранние — Essential впервые тестирует из за пределами лаборатории. «Мы работали над новым устройством, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования с нашей командой за пределами лаборатории. Мы с нетерпением ждем возможности представить смартфон в ближайшем будущем», — сказали они.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019
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