Создатель Android Энди Рубин показал новый смартфон с вытянутым экраном. И он похож на пульт!

Как рассказали представители компании изданию The Verge, показанные Рубином образцы ранние — Essential впервые тестирует из за пределами лаборатории. «Мы работали над новым устройством, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования с нашей командой за пределами лаборатории. Мы с нетерпением ждем возможности представить смартфон в ближайшем будущем», — сказали они.