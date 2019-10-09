18+

Создатель Android Энди Рубин показал новый смартфон с вытянутым экраном. И он похож на пульт!

Создатель Android Энди Рубин показал в своем Twitter новый смартфон компании Essential, которую он возглавляет. Гаджет имеет вытянутый (очень!) экран и внешне напоминает пульт.

  • Фото: @Arubin
     

Как рассказали представители компании изданию The Verge, показанные Рубином образцы ранние — Essential впервые тестирует из за пределами лаборатории. «Мы работали над новым устройством, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования с нашей командой за пределами лаборатории. Мы с нетерпением ждем возможности представить смартфон в ближайшем будущем», — сказали они.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты