«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Яндекс.Станция Мини»

Стоимость нового устройства составит 3990 рублей — тогда как обычная «Яндекс.Станция» обойдется в 10990 рублей. Особенностью мини-колонки станет возможность управления жестами — поднимая или опуская руку можно регулировать громкость, а если прислонить ладонь, выключить воспроизведение. При этом подключить колонку к телевизору для проигрывания фильмов не получится — «Яндекс.Станция Мини» не поддерживает вывод видео на внешние экраны.

Модель доступна в белом и черном цветах, оснащена кнопкой отключения микрофона (их в колонке четыре), AUX разъемом 3,5 миллиметров для подключения внешней акустики, портом питания USB-C и Bluetooth. Разработчики также добавили новую финкцию «Алиса, дай звук», с помощью которой колонка превратится в настоящий синтезатор. С помощью жестов на ней можно играть, как на музыкальном инструменте — например, гитаре или барабанах.

Как пишет TJ со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», любой желающий сможет бесплатно получить колонку, если за день до старта продаж принесет любую ненужную аудио-технику — но только в фирменном магазине компании в Москве. Продажи начнутся 31 октября 2019 года. В комплекте с колонкой предлагается три месяца бесплатной подписки на «Яндекс.Плюс».