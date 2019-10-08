В игровой приставке PlayStation 5 появится новая система установки игр, которая позволит сохранять только необходимые компоненты. Также поработали над интерфейсом — он станет более информативным и будет обновляться в режиме реального времени, благодаря чему пользователи смогут моментально подключаться к необходимому моменту в игре.

Обновленный геймпад с поддержкой USB-C получился тяжелее, чем DualShock 4, при этом продлив время работы. Добавят и «адаптивное нажатие» курков R2 и L2 — разработчики смогут настраивать сопротивление при нажатии, благодаря чем игроки смогут более реалистично стрелять и почувствовать, например, процесс натягивания тетивы лука.

Все данные в новой PlayStation 5 будут записываться на SSD-диск, а не на классический HDD, что позволит сделать процесс считывания данных быстрее, а также уменьшить занимаемый играми объем памяти. Останется привод для оптических дисков, однако сами игры будут продаваться на дисках объемом 100 гигабайт. Также PlayStation будет поддерживать 4K Blu-ray-диски.

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года — в началу рождественского сезона.