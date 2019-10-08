Apple представила новую операционную систему macOS Catalina

Одно из главных обновлений Apple — отказ от совершившего революцию одним своим появлением iTunes в пользу трех новых приложений. Появился и Apple TV — впервые в истории Mac пользователи смогут смотреть фильмы с поддержкой 4К и Dolby Atmos. С обновлением появилась и Apple Arcade, анонсированная 10 сентября на презентации в Театре Стива Джобса.

Появилось больше возможностей для пользователей iPad. Теперь планшет можно использовать как второй дисплей — с помощью функции Sidecar. А функция «Непрерывность» позволит сделать набросок на iPad или iPhone и вставьте его в документ на Mac. А с помощью Mac Catalyst разработчики приложений смогут создавать их для Mac на основе приложений для iPad/