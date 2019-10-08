Apple представила macOS Catalina. Новая операционная система поддерживает темную тему, возможность использовать iPad как второй дисплей и универсальный доступ с помощью управления голосом. Попрощались с iTunes и на Mac — вместо медиаплеера теперь три совершенно новых приложения Apple Music, Apple TV и «Подкасты».
Apple представила новую операционную систему macOS Catalina
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Здесь и далее фото: Apple
Одно из главных обновлений Apple — отказ от совершившего революцию одним своим появлением iTunes в пользу трех новых приложений. Появился и Apple TV — впервые в истории Mac пользователи смогут смотреть фильмы с поддержкой 4К и Dolby Atmos. С обновлением появилась и Apple Arcade, анонсированная 10 сентября на презентации в Театре Стива Джобса.
Появилось больше возможностей для пользователей iPad. Теперь планшет можно использовать как второй дисплей — с помощью функции Sidecar. А функция «Непрерывность» позволит сделать набросок на iPad или iPhone и вставьте его в документ на Mac. А с помощью Mac Catalyst разработчики приложений смогут создавать их для Mac на основе приложений для iPad/
Обновился Safari — теперь на стартовой странице показаны сайты из истории просмотра, закладок, списка для чтения, складок iCloud и ссылок, отправленных в Сообщениях. Заметки стали отображаться наглядно в виде миниатюр, а поиск по ним находит текст в отсканированных документах и распознает объекты на снимках. Также на Mac теперь можно посмотреть экранное время , устанавливать временные ограничения для приложений и сайтов или настроить «Семейный доступ».
Новая macOS Catalina доступна для обновления на MacBook 2015 года выпуска или новее, MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iMac 2012 года выпуска или новее, iMac Pro 2017 года выпуска или новее, а также Mac Pro 2013 года выпуска или новее.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, а еще презентовала iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID.
А еще Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления — посмотрите, как они могут выглядеть.
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