В России за три дня распродали все Galaxy Fold с гибким экраном

Предзаказ Galaxy Fold с гибким экраном стартовал 4 октября на официальном сайте компании — по цене 159 990 рублей. Как пишет «Коммерсантъ», уже к вечеру 6 октября первая партия была полностью распродана в России. Количество проданных устройств в компании не раскрывают, однако обещают организовать дополнительную поставку смартфонов в страну.

Россияне, которые все-таки успели оформить предзаказ в числе первых, смогут получить новые смартфоны в фирменных магазинах Samsung после старта продаж — 25 октября.

Galaxy Fold можно приобрести в двух цветах — серебряном и черном. В комплект поставки входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кавлара. Каждый владелец получит эксклюзивный доступ к специализированным сервисным услугам — например, сможет изучить и настроить новинку вместе со специалистом Samsung, получить доступ к круглосуточному центру поддержки и воспользоваться сертификатом Samsung Care+, который позволит заменить дисплей Infinity Flex в случае механического повреждения.