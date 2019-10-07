Первая партия Galaxy Fold с гибким экраном полностью распродана в России — за три дня со старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре — в день старта 18 сентября.
В России за три дня распродали все Galaxy Fold с гибким экраном
Предзаказ Galaxy Fold с гибким экраном стартовал 4 октября на официальном сайте компании — по цене 159 990 рублей. Как пишет «Коммерсантъ», уже к вечеру 6 октября первая партия была полностью распродана в России. Количество проданных устройств в компании не раскрывают, однако обещают организовать дополнительную поставку смартфонов в страну.
Россияне, которые все-таки успели оформить предзаказ в числе первых, смогут получить новые смартфоны в фирменных магазинах Samsung после старта продаж — 25 октября.
Galaxy Fold можно приобрести в двух цветах — серебряном и черном. В комплект поставки входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кавлара. Каждый владелец получит эксклюзивный доступ к специализированным сервисным услугам — например, сможет изучить и настроить новинку вместе со специалистом Samsung, получить доступ к круглосуточному центру поддержки и воспользоваться сертификатом Samsung Care+, который позволит заменить дисплей Infinity Flex в случае механического повреждения.
Напомним, выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма с разрешением 1536 на 2152 пикселя, а в сложенном с использованием внешнего экрана — 4,6 дюйма с разрешением 840 на 1960 пикселей. Второй вариант превращает устройство в обычный телефон, который легко помещается в карман.
За 10 дней с момента старта продаж новых смартфонов от Apple в России также закончились все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. По подсчетам источников в одном из ритейлеров, раскупили 40 тысяч гаджетов. Последний раз дефицит новых смартфонов наблюдался в 2016 году — после старта продаж iPhone 7, и в 2017-ом — после выхода iPhone X.
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