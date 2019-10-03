Samsung назвала дату выхода Galaxy Fold с гибким экраном
Samsung назвала дату выхода Galaxy Fold с гибким экраном. В широкую продажу устройство поступит 25 октября, а уже завтра, 4 октября, стартует предзаказ на официальном сайте компании — по цене 159 990 рублей.
Galaxy Fold можно приобрести в двух цветах — серебряном и черном. В комплект поставки входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кавлара. Каждый владелец получит эксклюзивный доступ к специализированным сервисным услугам — например, сможет изучить и настроить новинку вместе со специалистом Samsung, получить доступ к круглосуточному центру поддержки и воспользоваться сертификатом Samsung Care+, который позволит заменить дисплей Infinity Flex в случае механического повреждения.
Напомним, выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. В разложенном состоянии диагональ экрана Galaxy Fold составляет 7,3 дюйма с разрешением 1536 на 2152 пикселя, а в сложенном с использованием внешнего экрана — 4,6 дюйма с разрешением 840 на 1960 пикселей. Второй вариант превращает устройство в обычный телефон, который легко помещается в карман. Датчик отпечатка пальца, которым оснащен смартфон, расположен на торце корпуса Galaxy Fold.
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