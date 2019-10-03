Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления

Компания Apple готовится представить новые AirPods третьего поколения. Новинка получит функцию шумоподавления и будет представлена в конце октября на презентации обновленных 16-дюймовых MacBook и iPad Pro.

Слухи о внедрении функции шумоподавления в AirPods появились еще в 2018 году. Как пишет IXBT, новая модель обзаведется сменными амбушюрами из силикона — эскиз наушников третьего поколения от Apple был обнаружен в бета-версии операционной системы iOS 13.2.

Напомним, на грядущей презентации Apple ожидается, что компания представит новый MacBook Pro. Он обещает стать самым большим в линейке ноутбуков от Apple с 2012 года — тогда с продажи был снят MacBook Pro 17. Мастодонт получит экран диагональю не менее 16 дюймов, однако визуально выделяться не будет и из-за тонких рамок будет напоминать 15-дюймовые модели.