Apple готовится представить новые AirPods с функцией шумоподавления
Компания Apple готовится представить новые AirPods третьего поколения. Новинка получит функцию шумоподавления и будет представлена в конце октября на презентации обновленных 16-дюймовых MacBook и iPad Pro.
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@azahed_
Слухи о внедрении функции шумоподавления в AirPods появились еще в 2018 году. Как пишет IXBT, новая модель обзаведется сменными амбушюрами из силикона — эскиз наушников третьего поколения от Apple был обнаружен в бета-версии операционной системы iOS 13.2.
Напомним, на грядущей презентации Apple ожидается, что компания представит новый MacBook Pro. Он обещает стать самым большим в линейке ноутбуков от Apple с 2012 года — тогда с продажи был снят MacBook Pro 17. Мастодонт получит экран диагональю не менее 16 дюймов, однако визуально выделяться не будет и из-за тонких рамок будет напоминать 15-дюймовые модели.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, а еще презентовала iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID.
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