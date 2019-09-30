В России распродали все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов
За 10 дней с момента старта продаж новых смартфонов от Apple в России закончились все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. По подсчетам источников в одном из ритейлеров, раскупили 40 тысяч гаджетов.
Как пишет «Коммерсантъ», следующая поставка новых смартфонов от Apple в Россию ожидается в октябре. Интернет-магазин компании сообщает, что доставят модели в течение двух-четырех недель. О высоком спросе также говорят представители других сетей-ритейлеров — в том числе re:Store, «Связной» и «М.Видео».
Последний раз дефицит новых смартфонов наблюдался в 2016 году — после старта продаж iPhone 7, и в 2017-ом — после выхода iPhone X. Официальную статистику поставок iPhone 11-го поколения Apple не раскрывает, однако источники сообщают, что всего в Россию на продажу было отправлено 40 тысяч смартфонов.
А пока новеньких «яблочек» в стране не найти, напомним, что Apple снизила цены на старые модели iPhone в России. Так, iPhone XR теперь можно приобрести за 49 990 рублей, тогда как на старте продаж они стоили от 66 тысяч рублей
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи стартуют в России 20 сентября — по цене от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу — их цена снижена до 199 долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.