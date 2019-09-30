В России распродали все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов

За 10 дней с момента старта продаж новых смартфонов от Apple в России закончились все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. По подсчетам источников в одном из ритейлеров, раскупили 40 тысяч гаджетов.

Как пишет «Коммерсантъ», следующая поставка новых смартфонов от Apple в Россию ожидается в октябре. Интернет-магазин компании сообщает, что доставят модели в течение двух-четырех недель. О высоком спросе также говорят представители других сетей-ритейлеров — в том числе re:Store, «Связной» и «М.Видео».

Последний раз дефицит новых смартфонов наблюдался в 2016 году — после старта продаж iPhone 7, и в 2017-ом — после выхода iPhone X. Официальную статистику поставок iPhone 11-го поколения Apple не раскрывает, однако источники сообщают, что всего в Россию на продажу было отправлено 40 тысяч смартфонов.

А пока новеньких «яблочек» в стране не найти, напомним, что Apple снизила цены на старые модели iPhone в России. Так, iPhone XR теперь можно приобрести за 49 990 рублей, тогда как на старте продаж они стоили от 66 тысяч рублей