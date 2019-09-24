В России начали работу над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов, подключение к связи через которую будет осуществляться по голосу и фотографии. Новинка позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт eSIM, а также избавит пользователя от необходимости приходить с паспортом в офис оператора.

Техническая часть удаленной идентификации абонентов разрабатывается «Ростелекомом» — оператором Единой биометрической системы. Она позволит узнать пользователя по голосу и снимку лица — для того, чтобы зарегистрироваться в системе, достаточно будет сфотографироваться и проговорить несколько фраз в микрофон устройства. Таким образом система позволит заключать договор на виртуальную сим-карту без посещения офиса оператора связи.

Законодательных преград для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России нет, однако нормативную базу необходимо доработать. Так считает Минкомсвязи — коррективы планируют обсудить в рамках рабочей встречи с представителями сотовых операторов и других членов отрасли в начале октября. Один из вопросов на повестке — порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

Эксперимент с технологией eSIM в России проводит Tele2. Тестовые подключения в настоящий момент проводятся в нескольких салонах оператора — однако пока что по паспорту и с получением физической сим-карты. По мнению экспертов, внедрение eSIM повлечет за собой серьезные изменения в отрасли — дилерские сети физических «симок» окажутся не нужны, а позже станет ощутимым и перераспределение абонентов между операторами.

eSim — встроенная сим-карта или универсальная интегральная плата, которая записывает номер телефона абонента через специальное приложение. Функцию поддерживают последние модели iPhone, начиная с XS, смартфоны от Google, планшеты и часы от Samsung и Apple. В некоторых смартфонах и гаджетах модули eSim позволяют сохранить до пяти абонентских профилей.