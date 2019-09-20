Мы одними из первых протестировали iPhone 11 и iPhone 11 Pro: главные впечатления

Сегодня, 20 сентября, в России в первой волне (ура!) поступили в продажу новые телефон Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк протестировал гаджеты за несколько дней до официального старта продаж и рассказывает, что в них нового.

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11

iPhone 11 Новый iPhone 11— логичное продолжение iPhone XR. Он по-прежнему состоит из алюминия и стекла, но оно в этот раз стало прочнее — Apple вообще заявляет, что это самое прочное стекло в индустрии гаджетов в мире. Кроме того, «одиннадцатый» выдерживает в два раза большую глубину, чем предшественник. Его опускали в воду на два метра на полчаса — без последствий. В характеристиках заявлено, что ему не страшны брызги, дождь или случайно пролитый кофе, но проверить я это не решился. У iPhone 11 задняя поверхность осталась глянцевой, зато появились новые цвета корпуса: бананово-желтый, нежно-зеленый и лавандовый, всего шесть вариантов.

iPhone 11

iPhone 11 Pro Впервые Apple создали смартфон, в названии которого указано Pro. Начнем с того, что коробка iPhone 11 Pro — не привычно белого, а черного цвета с изображением гаджета, который лежит камерами вверх, чтобы вы точно понимали: перед вами именно iPhone 11 Pro. Задняя стенка смартфона сделана из единого стекла, включая место установки системы из трех камер. Причем стекло имеет матовое напыление, которое практически невосприимчиво к отпечаткам пальцев и приятно лежит в руке. Защита от воды тут в два раза мощнее, чем у 11 — его без последствий опускали на четыре метра на полчаса. Экран полностью обновили: теперь это OLED‑дисплей Super Retina XDR с плотностью 450 точек на дюйм — он яркий и контрастный, это видно невооруженным глазом (если в XS Max контрастность составляла 1: 1 000 000, то тут — 1:2 000 000).

iPhone 11 Pro

Процессор У обеих моделей установлен новый процессор A13 Bionic, его вычислительная и графическая производительность на 20% выше, чем у процессора прошлого поколения. Я 30 минут играл в несколько игр со сложной графикой: iPhone ни разу не «затупил» и совсем не нагрелся. Да, возможно, это связано с тем, что он новый.

Звук Оба телефона поддерживают пространственное аудио — Dolby Atmos. Особенно это заметно во время просмотра сцен погони или стрельбы, звук словно окружает вас и периодически звучит за вашей спиной.

Кадр на iPhone 11

Сверхширокоугольная камера на iPhone 11

Камера 📸 Пожалуй, самое революционное изменение произошло с камерой: теперь их целая система. У iPhone 11 — так называемая широкоугольная с фокусным расстояние 26 мм, а также добавилась абсолютно новая камера — сверхширокоугольная с фокусным расстоянием 13 мм. Она идеально подойдет для съемки ландшафта, интерьера или в тесном помещении. Если снимать близко на широкоугольную, можно расставлять акценты в кадре. Сверхширокоугольная камера в портретном режиме поможет вместить в кадр куда больше людей и делать групповые снимки. У iPhone 11 Pro система состоит из трех камер (широкоугольная, сверхширокоугольная и телефотокамера, которая позволяет приближать объекты), за счет этого зум увеличен: можно отдалить или приблизить картинку в два раза.



Победить законы физики Apple не удастся (а кому под силу?), потому в кадрах, снятых на сверхширокоугольную камеру, при детальном рассмотрении видно, что перспектива передается с небольшими искажениями. Ключевое слово тут — небольшими, все-таки сверхширокоугольная — это не fish-eye. В Apple такие искажения принимают за фишку режима. Еще из классных обновлений: при съемке нет черных полей сверху и снизу. Эта область задействована за счет второго объектива. Зачем это нужно? Во-первых, мы сразу понимаем, как будет выглядеть кадр в другом объективе, а во-вторых — внимание! — если вы в настройках включили функцию сохранения информации вне кадра, сфотографировав в таком режиме, мы автоматически сохраняем оригинальный широкий кадр (то есть верхнюю и нижнюю области) и можем обрезать его. Кадр «с полями» хранится в телефоне 30 дней, а затем удаляется автоматически.

Кадр на iPhone 11 Pro

Кадр на iPhone 11 Pro

Кадр на iPhone 11 Pro

Ночной режим 🌚 Благодаря замене матрицы на сверхширокоугольную, в новых айфонах появился режим ночных снимков, и вот это действительно впечатляет. В чем главная проблема ночных режимов? Чаще всего это выглядит так: кадр автоматически высветляется, превращая ночь в день. В итоге у вас темное небо со звездами превращается в полдень. По заверениям разработчиков Apple, они хотели добиться ровно обратного.



На деле это выглядит так: когда вы пытаетесь сделать снимок в темном помещении, загорается белый значок — это значит, что степень темноты уже позволяет пользоваться ночным режимом. При абсолютной темноте значок станет желтым, что подразумевает автоматический ночной режим. И это дико удобно — его не нужно специально включать.



Затем при работе с ночным режимом iPhone делает «умный брекетинг», то есть снимает сразу нескольких фотографий и указывает, сколько времени это займет. Если в помещении очень темно, процесс займет 7-9 секунд: за это время он сделает несколько кадров с разной выдержкой, которые потом сольет воедино для уменьшения шума. Причем если телефон стоит на статичной поверхности или штативе (это определяется автоматически), он может снимать до 30 секунд для того, чтобы в абсолютной темноте получить яркие снимки.

Видео Суперновость: теперь все, что мы делали с фото — можно делать и с видео! Обрезать, сокращать, переворачивать и вращать. Apple гордятся своими достижениями в качестве видео на новых устройствах: если в прошлом году нам показали 4К с возможностью расширенного динамического диапазона при частоте 30 кадров в секунду, в этом — 60 кадров в секунду. Чтобы было проще: телефон снимает 120 кадров в секунду (один кадр нормальный, второй недоэкспонированный, чтобы сохранить всю информацию о светлых участках) и на лету совмещает эти области для того, чтобы видео было максимально четким. Кстати, у iPhone 11 Pro машинное обучение позволяет считывать в видео лица людей, кошек и собаки, и если оно вышло за рамки кадра, телефон автоматически скорректирует это, насколько возможно.

Фронтальная камера Фронтальная камера тоже поменялась: ее заменили на TrueDepth с разрешением 12 Мп и более широким углом обзора. Теперь если захотите сделать селфи с другом, а тот не помещается в кадр, достаточно повернуть телефон горизонтально, и он автоматически увеличит область съемки для большей вместительности. Также вангуем, что «одиннадцатые» зададут новый тренд — slowfy. То есть селфи в замедленном режиме: фронтальная камера теперь делает классные видеоселфи, в том числе замедленные с частотой 120 кадров в секунду.

Батарея О, да! Теперь iPhone 11 работает на час дольше, чем iPhone XR. Apple также с гордостью сообщает, что iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, а iPhone 11 Pro Max — на пять.