Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13. Теперь пользователи могут перейти на темный режим, редактировать видео прямо в фотопленке и авторизовываться на сторонних сервисах, не раскрывая настоящий электронный адрес пользователя — с помощью Apple ID.

С выходом iOS 13 Apple полностью обновила вкладку «Фото». Теперь механизмы машинного обучения скрывают похожие кадры и лишние изображения, а Live Photos воспроизводятся автоматически. Улучшены и возможность редактирования — теперь видео можно поворачивать, кадрировать и автоматически улучшать прямо в фотопленке.

Теперь пользователи могут входить в приложения и на сайты с помощью Apple ID — не нужно заполнять формы и придумывать пароли. Подтвердить вход в систему можно через Face ID или Touch ID. А для тех, кто не хочет раскрывать свой настоящий электронный адрес, Apple создаст другой — входящие письма с него все равно будут отправляться на настоящую почту.

Siri научилась зачитывать сообщения — теперь можно не брать в руки телефон, чтобы прочитать месседж. Функция получила название «Объявлять о сообщениях с Siri» и поддерживается на AirPods второго поколения. В Memoji появились новые варианты причесок, головных уборов, макияжа и пирсинга (да-да!), а новая быстрая панель инструментов позволяет добавить к напоминанию дату, время, место, флажок, фото или отсканированный документ.

iOS 13 работает быстрее своей предшественницы. Так, разблокировка с помощью Face ID стала на 30% быстрее, приложения открываются до двух раз быстрее, а размер всех файлов стал меньше — покупки из App Store сжимаются при установке на 50%, а при обновлении на 60%.

Установить iOS 13 можно на iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также на iPod Touch седьмого поколения.