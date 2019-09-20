Темная тема, встроенный видеоредактор и система авторизации Apple ID: Apple выпустила iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13. Теперь пользователи могут перейти на темный режим, редактировать видео прямо в фотопленке и авторизовываться на сторонних сервисах, не раскрывая настоящий электронный адрес пользователя — с помощью Apple ID.
С выходом iOS 13 Apple полностью обновила вкладку «Фото». Теперь механизмы машинного обучения скрывают похожие кадры и лишние изображения, а Live Photos воспроизводятся автоматически. Улучшены и возможность редактирования — теперь видео можно поворачивать, кадрировать и автоматически улучшать прямо в фотопленке.
Теперь пользователи могут входить в приложения и на сайты с помощью Apple ID — не нужно заполнять формы и придумывать пароли. Подтвердить вход в систему можно через Face ID или Touch ID. А для тех, кто не хочет раскрывать свой настоящий электронный адрес, Apple создаст другой — входящие письма с него все равно будут отправляться на настоящую почту.
Siri научилась зачитывать сообщения — теперь можно не брать в руки телефон, чтобы прочитать месседж. Функция получила название «Объявлять о сообщениях с Siri» и поддерживается на AirPods второго поколения. В Memoji появились новые варианты причесок, головных уборов, макияжа и пирсинга (да-да!), а новая быстрая панель инструментов позволяет добавить к напоминанию дату, время, место, флажок, фото или отсканированный документ.
iOS 13 работает быстрее своей предшественницы. Так, разблокировка с помощью Face ID стала на 30% быстрее, приложения открываются до двух раз быстрее, а размер всех файлов стал меньше — покупки из App Store сжимаются при установке на 50%, а при обновлении на 60%.
Установить iOS 13 можно на iPhone SE, iPhone 6s и новее, а также на iPod Touch седьмого поколения.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи стартуют в России 20 сентября — по цене от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу — их цена снижена до 199 долларов. Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России. Так, iPhone XR теперь можно приобрести за 49 990 рублей, тогда как на старте продаж они стоили от 66 тысяч рублей.
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