Корпорация Apple снизила цены на старые модели iPhone в России — традиционно после презентации новинок, которая прошла 10 сентября в театре Стива Джобса. Так, iPhone XR теперь можно приобрести за 49 990 рублей, тогда как на старте продаж они стоили от 66 тысяч рублей.

После презентации новинок стоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus в России составит от 39 990 и 44 990 рублей соответственно — на старте продаж гаджеты стоили 56 990 рублей и 68 990 рублей. За iPhone XR теперь просят от 49 990 рублей — ранее их цена начиналась от 65 990 рублей.

Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи стартуют в России 20 сентября — по цене от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.

Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу — их цена снижена до 199 долларов.