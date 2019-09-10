От первого профессионального iPhone до гейм-сервиса: что показала Apple на презентации в Купертино

Сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса в Калифорнии прошла ежегодная презентация новых продуктов Apple. Редакция «Собака.ru» рассказывает о главных технологических новинках компании — от первого профессионального iPhone и нового поколения iPad до запуска гейм-сервиса и года подписки на Apple TV+ (совершенно бесплатно!).

Запуск сервиса Apple Arcade и годовая подписка на Apple TV+ Apple запустила онлайн-сервис распространения компьютерных игр Apple Arcade, презентация которого прошла в марте 2019 года на Всемирной конференции для разработчиков Apple. Тепер игры доступны не только на Mac, MacBook и Apple TV, но и мобильных устройствах. Сервис отличается своей эксклюзивностью — на других платформах игры, представленные на Apple Arcade, найти не удастся. Уже сейчас на сервисе доступны более 100 игр — от аркадных приключений лягушонка, созданных Konami, до новинок Capcom и Annaopurna Interactine. Все они доступны по подписке уже с 19 сентября — за 4,99 доллара в месяц (первый бесплатно!).

Сегодня к ожидаемым премьерам стримингового сервиса Apple TV+ присоединилась еще одна — сериал «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли, снятый режиссером финальной части «Голодных игр» и ленты «Я — легенда» Френсисом Лоуренсом. По словам Тима Кука, во время производства создатели телешоу консультировались с экспертами по проблемам зрения для большей реалистичности игры актеров. Apple TV+ станет доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. А при покупке новых iPhone, iPad, MacBook и Apple TV пользователи получат год подписки на Apple TV+ — совершенно бесплатно!

Apple Watch Series 5 — впервые в корпусе из титана Компания представила обновление линейки «умных часов» — Apple Watch Series 5. Новинка получила экран нового поколения Retina Always-On Retina, благодаря которому увидеть интересующую информацию, будь то сообщение, проигрываемая песня или время, можно в любой момент — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Впервые iWatch выполнен из титана; устройство также доступно в корпусе из алюминия, нержавеющей стали или керамики. Но и «старичков» в Купертино без внимания не оставили — Apple Watch Series 3 продолжит поступать в продажу по сниженной цене в 199 долларов. Операционная система устройства watchOS 6 также обновилась и получила дополнительные функции, направленные на поддержание здоровья и занятия фитнесом. Так, новое приложение Cycle Tracking позволяет следить за менструальным циклом или планировать беременность, а приложение «Шум» будет неустанно фиксировать уровень окружающих пользователя звуков и предупреждать, если вокруг слишком громко — во избежании проблем со слухом. Еще одной новинкой стал встроенный компас и высотометр, а оперативная память увеличена до 32 гигабайт.

Седьмое поколение iPad и уникальная операционная система iPadOS Apple обновила всю линейку iPad и представила планшет седьмого поколения — самый адаптированный для работы. Дисплей устройства увеличен до 10,2 дюймов с более широким углом обзора, наслаждаться которым можно до 10 часов без подзарядки. Кроме того, впервые iPad получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему чехол или клавиатуру Smart Keyboard и превратить тем самым в полноценный десктоп. А чип A10 Fusion обеспечит для этого более высокую производительность в режиме многозадачности — с помощь уникальной операционной системы iPadOS. iPadOS основана на тех же принципах, что и iOS, однако является уникальной операционной системой со своими особенностями. Так, новые режимы Slide Over и Split View позволяют с легкостью работать сразу в нескольких приложениях. Также улучшены жесты Multi-Touch, с помощь которых стало проще редактировать текст движениями пальцев, и усовершенствована синхронизация с Apple Pencil — благодаря более быстрому отклику. А браузер Safari стал аналогичным версии для Mac.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro — первый профессиональный смартфон от Apple Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Новый iPhone 11 получил дисплей Super Retina XDR в 6,1 дюйма с самым крепким стеклом за всю историю линейки смартфонов от Applе. Однако главный акцент создатели поставили на камеру. Теперь снимки можно делать с широким и сверхшироким углом обзора, а обновленный интерфейс и новая сверхширокоугольная камера позволят увидеть и снять то, что происходит за пределами кадра. Фронтальная камера также получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки — впервые. Кроме того, появилась возможность ночного режима съемки, благодаря которому в условиях слабой освещенности снимки получаются более яркими и с максимально сниженным уровнем «шума».