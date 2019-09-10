Apple презентовала iWatch Series 5

Сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса в Калифорнии проходит ежегодная презентация Apple, в рамках которой компания презентовала iWatch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On Retina. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей.

Впервые iWatch выполнен из титана, устройство также доступно в корпусе из алюминия, нержавеющей стали, керамике. Уже сейчас iWatch Series 5 доступны для заказа в 41 стране, в продажу устройство выйдет 20 сентября по цене 399 долларов для модели с GPS и 499 долларов — GPS + Cellular.

Операционная система устройства watchOS 6 также обновилась и получила дополнительные функции, направленные на поддержание здоровья и занятия фитнесом. Так, новое приложение Cycle Tracking позволяет следить за менструальным циклом или планировать беременность, а приложение «Шум» фиксирует уровень окружающих пользователя звуков и предупреждает о возможном вреде для слуха.

iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу — их цена снижена до 199 долларов.

Напомним, ранее Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.