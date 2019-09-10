Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса в Калифорнии проходит ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения.

Камера iPhone 11 получила масштабный апдейт — благодаря камере Ultra Wide с более широким углом обзора и фокусной плоскостью. Теперь пользователи смогут снимать видео с разрешением в 4К и скоростью в 60 квадратов в секунду. Фронтальная камера также получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки — впервые. Также появилась возможность ночного режима съемки, благодаря которому в условиях слабой освещенности снимки получаются более яркими и с максимально сниженным уровнем «шума».

Apple также представила iPhone 11 Pro — первый «профессиональный» смартфон в линейке. Он работает на 4 часа дольше, чем iPhone XS и на 5 часов — чем iPhone XS Max. 11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic. Теперь технология машинного обучения может проводить 1 триллион операций в секунду.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max доступны в конфигурациях 64, 256 и 512 ГБ, а также в четырех цветах. Стоимость iPhone 11 Pro составит 999 долларов, iPhone 11 Pro Max — 1099 долларов. В продажу смартфоны поступят 20 сентября. В России ценник стартует от 59 990 рублей и 89 990 соответственно.

Напомним, ранее Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.

Также компания презентовала iWatch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On Retina. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу — их цена снижена до 199 долларов.