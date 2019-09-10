Apple представила новый iPad 7

Сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса в Калифорнии проходит ежегодная презентация Apple. Первой представленной новинкой стал iPad 7.

Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,5 дюймов и более широкий угол обзора. Многозадачность на iPad 7 также стала лучше благодаря новой операционной системе iPadOS — например, теперь приложением iPages можно пользоваться сразу не нескольких рабочих столах.

Браузер также получил обновление и стал аналогичным браузеру на Mac. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол. iPad 7 оснащен чипом A10 Fusion, что обеспечивает более высокую производительность в режиме многозадачности. Новинка впервые собрана из 100% переработанного алюминия, поддерживает LTE и безопасность Touch ID — нажатием одного пальца.

iPad 7 выпускается в серебристом, сером и золотом цветах в двух конфигурациях — 32 или 128 ГБ. В США новинка обойдется в 329 долларов за модели с Wi-Fi или 459 — Wi-Fi + Cellular.