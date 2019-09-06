Ностальгируем! Компания Sony представила новый Walkman — к 40-летию легендарного кассетного плеера. Он не только имитирует дизайн культового устройства, но и «отдает дань первым кассетным плеерам» — за это отвечает мягкий чехол и экранная заставка в виде магнитофонной кассеты.

Новый Sony Walkman NW-A100TPS оснащен 3,6-дюймовым сенсорным экраном, на котором во время воспроизведения музыки показывается анимация кассеты. Плеер работает на операционной системе Android, имеет USB Type-C, Wi-Fi и Bluetooth и может работать до 26 часов без подзарядки.

Система поддерживает форматы FLAC, AIFF, DCD и другие, а предустановленный усилитель обеспечивает воспроизведение звука на частоте 384 кГц/32 бита, что, по словам представителей компании, позволяет проигрывать в нормальном качестве даже mp3.

Стоимость лимитированного Sony Walkman, посвященного 40-летию легендарного кассетного плеера, пока не объявлена. По информации издания CNet, проигрыватель поступит в продажу в Австралии уже в декабре — по цене 599 австралийских долларов (около 27 тысяч рублей).