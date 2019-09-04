Весной 2020 года корпорация Apple выпустит новый бюджетный смартфон. Название и цена новой модели пока не называются, однако, как стало известно изданию Nikkei Asian Review, она станет продолжением линейки iPhone SE.

Экран нового бюджетного смартфона получит диагональ больше, чем у «классического» iPhone SE — 4,7 дюйма, как и у iPhone 8. При этом технические характеристики новинка получит аналогичные флагманским моделям, которые компания представит уже в сентябре этого года. Дешевле устройство сделает дисплей — в него встроят ЖК-экран вместо дорогих OLED моделей.

Смартфон iPhone SE был представлен Apple в 2016 году. За год в мире было продано 30 миллионов устройств, еще 10 миллионов — за два последующих. В октябре 2018 года инсайдер Apple Минг-Чи Куо рассказал, что перевыпуска iPhone SE не будет — аналитик посчитал, что Apple не планирует никаких заметных изменений внешнего вида своих iPhone в 2019 году. 10 сентября Apple официально представит свои разработки — а пока посмотрите на «предсказания» в виде iPhone с тремя камерами, водонепроницаемых AirPods и 16-дюймового MacBook.

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.