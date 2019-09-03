Весь ассортимент шведской бытовой техники ASKO отличается лаконичным дизайном и стандартными размерами, что позволяет комбинировать стиральные и сушильные машины, сушильные шкафы и дополнительные вспомогательные элементы с учетом личных предпочтений и задач.

Стиральные машины ASKO Для того чтобы разработать новейшие модели стиральных, сушильных машин и сушильных шкафов, бренд тесно сотрудничал с потребителями и узнал все их идеи и пожелания. Так на основе требований и предпочтений аудитории ASKO создал новое поколение бытовой техники. Среди них — новая линейка стиральных машин ASKO Pro Home. Они оснащены рядом новых инновационных функций, которые заметно облегчают жизнь. Например, теперь вместо резиновой манжеты, где обычно скапливается грязь и бактерии и из-за этого появляется неприятный запах, разработчики установили гигиеничную конструкцию Steel Seal™ — альтернативу традиционной манжете. Грязи просто негде скапливаться, поэтому о регулярной чистке можно забыть. Создатели решили и другую проблему — больше не нужно самостоятельно регулировать дозировку моющего средства. За вас это сделает система ASKO Auto Dose (ADS). Она измерит количество моющего средства в зависимости от объема загруженного белья, уровня его загрязненности, жесткости воды, программы стирки и температуры.

Сушильные машины ASKO Сушильные машины ASKO используют систему с закрытым воздухообменом, в которой воздух постоянно циркулирует внутри барабана, что позволяет устанавливать их даже в тесных, плохо проветриваемых помещениях. Сушка проходит при низких температурах, так как влага конденсируется не только за счет тепла, но и с помощью холодного испарителя. Это, в свою очередь, обеспечивает более щадящую сушку тканей. Кроме того, в сушильной машине можно сушить деликатные ткани — риск того, что вещь «сядет», намного меньше.

Сушильный шкаф ASKO Вентиляционный сушильный шкаф ASKO — идеальный завершающий штрих в интерьере домашней прачечной. В этом шкафу можно разместить столько вещей, сколько помещается на бельевой веревке длиной в 16 метров. Удобные вешала, положение и конфигурацию которых можно легко изменить в зависимости от ситуации, специальная полка для обуви и вешалка для перчаток, расположенные на внутренней дверце, позволяют быстро высушить или просто проветрить белье и верхнюю одежду.

Уникальное решение от ASKO — домашняя прачечная Теперь, чтобы организовать домашнюю прачечную в квартире или загородном доме, достаточно меньше квадратного метра — а точнее 0,72м2. Бытовая техника для ухода за бельем ASKO экономит время и заметно облегчает жизнь.